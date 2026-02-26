Правителството на Гюров:

Yettel стартира предварителни поръчки на флагманите от серията Samsung Galaxy S26

26 февруари 2026, 11:27 часа 368 прочитания 0 коментара
Yettel стартира предварителни поръчки на флагманите от серията Samsung Galaxy S26

Непосредствено след официалната премиера на новото поколение смартфони Samsung Galaxy S26, Yettel стартира предварителните поръчки за трите модела от серията. Линията включва флагмана Samsung Galaxy S26 Ultra, както и Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+ с акцент върху новите дисплей функции, усъвършенствана камера система и по-висока AI производителност.

Samsung Galaxy S26 Ultra 5G се предлага във варианти с 256 GB, 512 GB и 1 TB памет, а Samsung Galaxy S26 и Samsung Galaxy S26+ – с 256 GB и 512 GB. Всички модели са налични в цветовете Виолетов Кобалт, Небесносиньо, Черно и Бяло.

Всеки клиент, който заяви предварително телефон от серията S26, ще може да получи по-голямата памет на цената на по-малката – 512 GB на цената на 256 GB, а моделът с 1 TB ще може да се вземе с преференциална отстъпка от 200 евро / 391.17 лв. Периодът на предварителни поръчки ще продължи до 23:59 ч. на 10 март 2026 г.

При поръчка на новите модели от Yettel, клиентите могат да ползват и редица допълнителни предимства – част от пакета услуги „Смартфон вселена“. Сред тях са 3-годишна гаранция без допълнително заплащане вместо стандартните 2, възможност за застраховка срещу кражба или случайна повреда с включена безплатна първа вноска, както и поддръжка в собствения сервиз на Yettel с осигурено заместващо устройство, докато трае ремонтът.

Серията Galaxy S26 предлага екран, който е още по-приятен за гледане – с по-точна обработка на картината и плавни визуални преходи. Новият mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) подобрява прецизността на изображението до четири пъти, така че детайлите да изпъкват, а градиентите да изглеждат по-естествени. AI алгоритъмът ProScaler премащабира съдържанието с качество до QHD+ в зависимост от настройките на дисплея. И двете технологии – ProScaler и mDNIe, се поддържат от Galaxy S26 Ultra и Galaxy S26+ и са вградени директно в процесора, което помага за по-ефективна работа и оптимизира разхода на батерия.

Samsung Galaxy S26 Ultra е първият смартфон в света с вграден Privacy Display – чрез комбинация от широки и тесни пиксели, които се движат динамично, съдържанието е ясно при директен поглед и затъмнено при страничен ъгъл. Функцията може да се избира и настройва спрямо желанията на потребителя – да се скрие целият екран или да се активира само за известия и избрани приложения, което гарантира защита на личната информация на обществени места.

По отношение на дизайна Galaxy S26 Ultra е най-тънкият Ultra модел досега – едва 7,9 мм. Устройството е подсилено с Armor Aluminum рамка и защитно стъкло Corning® отпред и отзад. Специализираният материал Corning® Gorilla® Armor 2 спомага за намаляване на отблясъците, без да се губи чувствителността на екрана при докосване. Сертификацията IP68 осигурява защита от вода и прах, което позволява спокойна употреба при ежедневни предизвикателства като дъжд или водни пръски.

Galaxy S26 Ultra разчита на персонализирания Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy – най-мощният 3 nm процесор в серията досега, създаден да направи телефона по-бърз и ефективен в ежедневието. Това се усеща най-вече при AI функциите и игрите, където графиката е плавна и реалистична, включително с до 17% по-добра ray tracing производителност. Новият чип помага и при видеозаснемане на тъмно – оптимизира работата на всички сензори, а Nightography използва усъвършенствано шумопотискане, за по-ясни видеа при слаба осветеност.

Камерата на Galaxy S26 Ultra е не по-малко впечатляваща. Основният 200MP сензор с по-широка F1.4 бленда, комбиниран с усъвършенствания ProVisual Engine, улавя реалистични цветове и изключителни детайли, позволявайки изрязване без загуба на качество. Широкоъгълната 200MP камера пропуска с 47% повече светлина, а 10x телеобективът с F2.9 бленда – с 37% повече, което превръща модела в смартфона с най-ярката камера в серията Galaxy S.

Системата за увеличение предлага диапазон от 1x до 100x, включително 3x и 5x оптично увеличение, както и 2x и 10x увеличение с оптично качество, подпомогнати от AI Zoom. По-широките бленди и усъвършенстваната обработка гарантират ясни и ярки кадри дори при максимално приближение.

Професионалните фотографски възможности се разширяват чрез приложението Expert RAW, което позволява заснемане в 16-bit RAW формат и пълен контрол върху ISO, скорост на затвора, баланс на бялото и фокуса. Новият Ocean Mode е създаден за подводна фотография и оптимизира цветовете за по-реалистични резултати. Режимът е достъпен чрез Galaxy Store, като при използване под вода се препоръчва поставяне на защитен подводен корпус.

Galaxy S26 Ultra вече предлага светкавично бързо зареждане за работа, гледане на съдържание и игри без прекъсване. Със Super Fast Charging 3.0 (60 W) само за 30 минути батерията достига до 81%. А при Super Fast Wireless Charging (25 W) – до 48% за 30 минути.

Samsung Galaxy S26+ съчетава висока производителност и елегантен дизайн, като разчита на обновения чипсет Exynos 2600 (2 nm) за AI оптимизации и плавна работа, в комбинация с усъвършенствани дисплей технологии. Моделът е предназначен за потребители, които търсят баланс между премиум изживяване, мощност и практичност в ежедневието. А Samsung Galaxy S26 запазва високата производителност и ключовите функции на серията, като ги предлага в по-компактен формат.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Yettel
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес