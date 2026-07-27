Войната в Украйна:

Евтино зарядно уби ученик

27 юли 2026, 12:44 часа 625 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Евтино зарядно уби ученик

15-годишен ученик е бил ударен от токов удар от евтино зарядно за смартфон в Якутск, Русия. Според телеграм-канала SHOT, тийнейджърът е преминавал през града, чакайки превоз до дома си във Верхневилюйски район. Той е включил зарядното устройство в контакт и започнал да "сърфира". В един момент батерията е прегряла и е експлодирала. Момчето е намерено мъртво с фатално изгаряне на гърдите.

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Причината

Предварителните доклади сочат, че трагедията е причинена от евтино, нискокачествено зарядно устройство, което е "изпържило" телефона му.

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Припомняме, че в началото на 2025 г. стойка за стена с USB-C кабел за зареждане на телефон бе премахната от списъка с продукти от онлайн пазара за европейските потребители поради несъответствие със стандартите за безопасност и риск от токов удар, информират от онлайн платформата „Ние, потребителите“. Причината е, че разстоянието при трансформатора за забранения модел USB-C кабел между първичната и вторичната верига не е достатъчно. Освен това, потребителят има достъп до части под напрежение, което може да доведе до електрически удар.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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