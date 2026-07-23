Три начина да разгърнете ежедневието си: новите Samsung Galaxy Z Fold8 и Z Flip8 вече могат да бъдат поръчани предварително от А1

Има дни, в които смартфонът трябва да се побере в най-малката чанта и да бъде готов за бърза снимка, съобщение или проверка на календара. Има и такива, в които от него очакваме да замести таблет, работен екран или камера. Новото поколение сгъваеми смартфони Samsung Galaxy Z Fold и Z Flip доказва, че едно устройство може да се адаптира към различните моменти от деня – стига да изберете формата, който най-добре отговаря на начина ви на живот.

А1 стартира предварителните поръчки на Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra със специално предложение. До 6 август клиентите могат заявят желаното от тях устройството на a1.bg и да спестят до 200 евро/391,17 лв., получавайки два пъти повече място за съхранение, както и да се възползват от 6 месеца безплатен абонамент към Google AI Pro. Смартфоните се предлагат и с 0% лихва при покупка на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited.

Galaxy Z Flip8: малък формат за големи моменти

Galaxy Z Flip8 е от онези устройства, които естествено стават част от стила ви. Сгънат, той се побира дори в малка чанта, а разгънат се превръща в пълноценен смартфон с голям 6,9-инчов дисплей. Създаден за бързи взаимодействия, лично изразяване и интелигентна помощ, моделът пренася възможностите на Galaxy AI в ежедневието.

Това е най-тънкият и най-лекият Galaxy Z Flip досега – само 180 грама и 6,1 мм в разгънато положение. Външният 4,1-инчов FlexWindow се простира почти от край до край и събира до 16 приложения, известията и важната информация върху компактен, но пълноценен екран. Така много от най-честите действия могат да бъдат изпълнени, без телефонът да се отваря.

Now Brief представя персонализирана информация и предлага подходящи следващи стъпки директно на външния дисплей. Чрез Gemini Intelligence потребителите могат да изпълняват свързани задачи от FlexWindow с натискане на страничния бутон или с гласови команди.

А когато моментът заслужава снимка, сгъваемата форма се превръща в предимство. Galaxy Z Flip8 може да стои сам под различен ъгъл, така че да направите групов селфи кадър, портрет или видео без статив директно от основната камера. FlexCam ви позволява да експериментирате с перспективата, а 50-мегапикселовата основна камера и ProVisual Engine се грижат лицата, светлината и детайлите да изглеждат естествено.

AI Bokeh поставя фокуса върху човека в кадъра дори при оживен фон, а Super Steady с хоризонтално заключване помага видеото да остане стабилно. Това е камера, която се адаптира към начина, по който искате да разкажете момента.

Galaxy Z Fold8: повече пространство за съдържанието, което обичате

Galaxy Z Fold8 е за хората, които често си пожелават екранът на телефона да бъде малко по-голям. Сгънат, моделът се използва като стандартен смартфон. Предният дисплей с пропорции 10:16 е удобен за съобщения, социални мрежи и кратки видеоклипове. Разгънат, неговият 7,6-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей с пропорции 4:3 осигурява по-завладяваща картина за филми и игри и намалява неизползваното пространство при съдържание във формат 16:9.

Яркостта до 3000 нита, Vision Booster и покритието, което намалява отблясъците, подобряват видимостта при силна слънчева светлина. А адаптивната честота на опресняване до 120 Hz прави преминаването между приложенията по-плавно.

Galaxy Z Fold8 тежи 201 грама и е с дебелина 4,5 мм в разгънато положение, което го прави най-лекия Galaxy Z Fold досега. Батерията с капацитет 4800 mAh е създадена за още по-дълго гледане, игри и работа, а технологията Flex Titanium допринася за по-тънкия профил, издръжливостта и по-слабо забележимата гънка.

Двете 50-мегапикселови камери са подходящи за пейзажи, градски сцени и снимане при по-сложна светлина. Освен това новата функция MyFancam допълва възможностите с Video Auto-reframing за автоматично проследяване и прекадриране на обект, Photo Assist за редактиране на снимки и Now Nudge, който предлага следващи действия според съдържанието на екрана.

Galaxy Z Fold8 Ultra: мобилно пространство за идеи и работа

Galaxy Z Fold8 Ultra е създаден за потребителите, които очакват смартфонът да им помага да създават, организират и обработват информация. Ultra е символът на най-високия стандарт на Galaxy за производителност, възможности и иновации, а моделът е насочен към максимална продуктивност и творческа свобода в движение.

Вътрешният 8-инчов Dynamic AMOLED 2X дисплей предлага пространство за няколко приложения едновременно, докато 6,5-инчовият външен екран е удобен за бързите задачи. Multi Window позволява да четете статия и едновременно да изпращате линк към нея, да проверявате календара по време на чат или да гледате видео, докато търсите информация.

В допълнение, Galaxy AI разбира контекста на показаното на дисплея и може да предложи подходящо следващо действие, без постоянно превключване между приложенията. Това е особено полезно при планиране на пътуване, координиране на срещи или работа в движение.

Камерата е сред водещите акценти на модела. Системата включва 200-мегапикселова основна камера, 50-мегапикселова ултраширокоъгълна камера и 10-мегапикселов телефото обектив с трикратно оптично приближение. Основната камера поддържа HDR и при пълната резолюция от 200 мегапиксела, за да запази повече детайли в светлите и тъмните части на кадъра.

Подобрените функции Nightography правят снимките и видеоклиповете по-ярки при слаба светлина. А Video Auto-reframing, Photo Assist и стабилизацията Super Steady помагат заснетото съдържание да бъде подготвено за споделяне още на самото устройство. За по-голям контрол върху видеото Galaxy Z Fold8 Ultra предлага запис в 8K чрез APV кодек, който дава повече възможности при последваща обработка. Cine LUT пък позволява управление на цветовете и тоновете директно от смартфона, превръщайки го в компактно мобилно студио.

Въпреки големия екран и мощния Snapdragon процесор, Galaxy Z Fold8 Ultra е с дебелина едва 4,1 мм в разгънато състояние и тегло 215 грама. Това е най-тънкият Z Fold досега - устройство, което поставя нов стандарт за продуктивност в движение, без да изглежда или да се усеща като тежък работен инструмент. Батерията е с капацитет 5000 mAh и Super Fast Charging 2.0, което осигурява до 65% заряд за 30 минути.

Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Fold8 Ultra вече могат да бъдат поръчани предварително от А1. До 6 август клиентите могат заявят желаното от тях устройството и да спестят до 200 евро/391,17 лв. от цената, получавайки два пъти повече място за съхранение, както и да се възползват от 6 месеца безплатен абонамент към Google AI Pro. Смартфоните се предлагат и с 0% лихва при покупка на лизинг за 24 месеца с планове Unlimited.