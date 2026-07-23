Кабинетът "Радев":

Когато всичко е в телефона, какво трябва да има в мобилния план?

23 юли 2026, 10:23 часа 1172 прочитания 0 коментара
Снимка: Yettel
Когато всичко е в телефона, какво трябва да има в мобилния план?

Новата платформа на Yettel GO+ обединява разнообразни услуги за стрийминг, онлайн сигурност и облачно пространство отвъд стандартната свързаност

Можем ли да прекараме ден без портфейл? Все по-често – да. Без телефон? Трудно. Смартфонът отдавна е повече от устройство за разговори. В него са маршрутите, билетите, банковите приложения, снимките, музиката, филмите, документите и профилите, които използваме всеки ден.

Когато едно устройство събира толкова много роли, мобилният план около него започва да означава повече. Не просто минути, мегабайти и бърз интернет, а достъп до услуги, които помагат в реални ситуации – когато пътуваме, съхраняваме файловете си, търсим съдържание или искаме повече сигурност онлайн. За тази нова роля на мобилния план и за платформата GO+ разговаряме с Райна Андонова, мениджър "Развитие и управление на продукти и услуги" в Yettel.

Наскоро Yettel представи новата платформа GO+, която е "много повече от минути и мегабайти". Какво на практика представлява тя и откъде дойде идеята за създаването ѝ?

Идеята за платформата дойде от видимата промяна в начина, по който използваме телефона си, а оттам и ролята на телекома. Преди мобилният план служеше основно за разговори, SMS-и и интернет. Днес през смартфона си не само общуваме, но и гледаме видеосъдържание, пазим спомените чрез снимките си, управляваме личните си данни, пътуваме и използваме все повече дигитални услуги.

Именно това стои в основата на GO+. Видяхме, че клиентите вече не търсят само свързаност, а очакват повече стойност и услуги, които реално улесняват ежедневието им. Затова създадохме платформа, която обединява различни категории услуги на едно място – от стрийминг платформи като HBO Max, SkyShowtime, Storytel и VOYO, през облачно пространство с Yettel Cloud, до решения за дигитална сигурност като "Онлайн защита" и "Защита на профила", дигитални застраховки One Click, MultiSIM, роуминг предложения и услуги за активен начин на живот. С всичко това GO+ не е просто пакет от допълнителни услуги, а следващата логична стъпка в развитието на мобилния план.

Променя ли се начинът, по който клиентите възприемат своя абонаментен план – какво търсят днес и защо?

Категорично да. Ако преди години хората сравняваха плановете основно по минути, мегабайти и цена, то днес това вече не е достатъчно. Бързият интернет и неограничените разговори се приемат като стандарт и клиентите все по-често питат какво още ще получат срещу месечния си абонамент.

И това е логично. Днешният потребител търси повече от свързаност. Той иска мобилният му план да му носи реална добавена стойност, да се адаптира към неговия начин на живот и да улеснява ежедневието му. Един гледа филми и сериали, друг слуша аудиокниги, трети търси място за множеството си снимки, друг пък използва едновременно няколко устройства или търси по-добра защита на личните си данни. Все повече хора използват и допълнителни услуги, свързани с пътуване, роуминг, застраховки и дигитална сигурност.

Затова мобилният план постепенно започва да се оценява по нов начин, а събирането на всички тези възможности в една платформа улеснява тяхното управление. Хората вече не питат само "Колко получавам?", а "Какво ми дава този план и как улеснява ежедневието ми?". 

Със смартфон в ръка вече можем да управляваме почти целия си дигитален живот. Имате ли наблюдения колко дигитални услуги или абонаменти използват средно потребителите?

По-важното според мен не е точният брой, а фактът, че този брой расте. Все повече хора използват няколко услуги паралелно – за видео, музика, аудиокниги, облачно пространство, киберсигурност, спорт или пътуване. Международните проучвания вече говорят за т.нар. subscription fatigue – умора от множеството абонаменти, които трябва да следим, плащаме и управляваме.

Това е напълно разбираемо. Когато различните услуги са разпределени между много приложения, профили и доставчици, потребителят лесно губи представа какво използва активно, какво е забравил да прекрати и какво реално му носи стойност. Именно затова управлението на всички тези услуги става все по-голямо предизвикателство и тук виждаме ролята на GO+.

При нашите клиенти тази тенденция се вижда най-ясно в интереса към видеосъдържание, облачни услуги и дигитална сигурност. Те вече не са нишови услуги, а пълноценна част от ежедневието. Затова ролята на платформата GO+ е да направи достъпа до тях по-лесен, а стойността им – по-видима.

Влияе ли това на месечния бюджет и как GO+ помага да се оптимизира този тип разходи?

Разбира се, че влияе. Макар всяка отделна услуга да изглежда като сравнително малък месечен разход, когато я гледаме поотделно, събрани заедно сумите за всички абонаменти могат да нараснат значително. Освен това, често тези разходи са разпределени между различни доставчици, в различни приложения и с отделни срокове за подновяване, което ги прави по-трудни за проследяване и управление.

GO+ предлага различен подход. Вместо клиентът сам да изгражда своята дигитална екосистема от множество доставчици, ние му даваме възможност да активира разнообразие от услуги в платформата GO+, а според своя план, за част от тях има промопериод без месечна такса.

Ползата обаче не е само финансова. GO+ носи прозрачност, контрол и удобство. Вместо да управлява отделни регистрации, плащания и абонаменти, клиентът вижда активните си услуги в приложението Yettel, може да проследи промопериода им и по-лесно да управлява това, което използва.

В крайна сметка клиентите не търсят просто по-ниска цена. Те търсят повече стойност срещу парите си, по-малко сложност и по-добър контрол върху своя дигитален живот. Именно това е идеята зад GO+.

За кого е подходяща платформата - активни дигитални потребители, хора, които пътуват често, семейства, или по-скоро всеки, който иска повече стойност?

Най-краткият отговор е – за всеки, който иска повече стойност от своя мобилен план. Разбира се, различните хора ще открият различни ползи в платформата. Някои ще оценят достъпа до стрийминг услуги и съдържание, други ще се възползват най-много от облачното пространство за своите снимки и файлове, а трети ще поставят сигурността и защитата на личните си данни на първо място. За потребителите на смартчасовници допълнителната свързаност чрез MultiSIM носи повече свобода, а хората, които пътуват по-често, могат да се възползват от роуминг предложения и застрахователни решения, които им дават повече спокойствие.

Това е предимството на GO+ – платформата не предполага, че всички клиенти имат едни и същи нужди. Тя дава възможност всеки да избере това, което наистина му върши работа.

Yettel
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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