Лятото е за снимки и приключения, есента – за разходите: смартфони и смартчасовници Samsung с три месеца лизингови вноски по 0 евро

Лятото е сезонът на пътуванията, концертите, дългите уикенди и семейните ваканции. Заедно с хубавите емоции обаче идват и повече разходи – за нощувки, гориво, ресторанти и всичко останало, което превръща почивката в истинско преживяване. Именно тогава често се оказва, че старият смартфон вече не издържа – батерията пада твърде бързо, паметта е препълнена, а камерата не успява да улови моментите така, както ни се иска.

Обичайната дилема е дали да се инвестира в нов телефон сега, или покупката да остане за след почивката. Yettel предлага решение, което позволява и двете. До 2 август 2026 г. избрани смартфони и смартчасовници Samsung могат да бъдат закупени на 24-месечен лизинг с първите три месечни вноски по 0 евро/0 лв. Така новото устройство е на разположение още през лятото, а изплащането му започва едва след третия месец.

Телефонът идва през юли, първата вноска – през есента

Идеята на кампанията е съвсем ясна. Избираш нов смартфон, започваш да го използваш веднага и не плащаш лизингова вноска за устройството през първите три месеца. Това са точно месеците, в които телефонът вероятно ще бъде най-зает. Той ще показва маршрута към морето, ще пази резервациите, ще снима залезите, ще плаща сметките и ще възпроизвежда музиката в колата. А когато дойде време за първата реална вноска, летните разходи вече би трябвало да са останали назад. Още по-хубавото е, че с избрани планове Total Unlimited смартфоните от Yettelсе предлагат с удължена 4-годишна гаранция.

Четири модела Samsung за различни нужди и бюджети

Samsung Galaxy A27 5G е практичният избор за хората, които искат голям екран, добра батерия и надеждна камера, без да преминават към по-високия ценови клас. Моделът разполага с 6,7-инчов SuperAMOLED дисплей с честота 120 Hz, 50-мегапикселова основна камера, 5000 mAh батерия и 5G свързаност. Тази комбинация покрива основните задачи по време на пътуване – навигация, комуникация, гледане на видео и снимане.

Samsung Galaxy A37 5G е следващата стъпка нагоре. Той запазва големия 6,7-инчов AMOLED екран със 120 Hz, но добавя по-усъвършенствана 50 MP камера с оптична стабилизация, 45W бързо зареждане и IP68 защита срещу вода и прах. Това го прави подходящ за хората, които снимат по-често и искат по-голямо спокойствие при инцидентно намокряне, прах или внезапен летен дъжд.

Samsung Galaxy A57 5G е най-високо позиционираният от трите представени модела в Galaxy A серията. Той е по-тънък и по-лек, има 6,7-инчов Super AMOLED+ дисплей със 120 Hz, 50 MP основна камера, 5000 mAh батерия и IP68 защита. С други думи, това е моделът за потребители, които искат по-премиум усещане, но не държат задължително телефонът им да бъде от флагманската S серия.

За хората, които искат повече мощност, по-гъвкава тройна камера с отделен телефото обектив и достъп до по-богат набор от Galaxy AI функции, в селекцията е включен и Samsung Galaxy S25 FE 5G с 256 GB памет. Той предлага голям 6,7-инчов дисплей, 50 MP основна камера, батерия с капацитет 4900 mAh и 45 W бързо зареждане. Това е телефонът за по-сериозно снимане, обработка на съдържание, игри и работа с няколко приложения едновременно. Той доближава потребителите до функциите и изживяването на серията Galaxy S на по-достъпна цена.

Накратко – Galaxy A27 е достъпен вариант за ежедневните задачи, A37 добавя оптична стабилизация, по-бързо зареждане и защита срещу вода и прах, A57 надгражда с по-висок клас изработка, производителност и камера, а S25 FE предлага телефото обектив и по-богат набор от Galaxy AI функции.

Смартчасовникът може да изчака есента за вноските, но не и за крачките

Лятото е и моментът, в който човек с изненада установява, че може да извърви 15 000 крачки, стига маршрутът да не включва офиса. Затова кампанията обхваща и избрани смартчасовници Samsung, които също идват с първите три месечни вноски от 0 евро/0 лв. и се предлагат от Yettel с удължена 3-годишна гаранция.

Samsung Galaxy Watch8 се предлага в два размера – 40 и 44 мм, така че лесно може да се избере вариант според китката и предпочитанията за по-компактен или по-голям екран. Часовникът следи ежедневната активност, тренировките, пулса и съня, показва известия от телефона и проследява маршрути при спорт на открито. По-тънкият корпус и подобреното прилепване го правят удобен за носене през целия ден, включително по време на тренировка и сън.

За по-активните потребители в селекцията е включен Samsung Galaxy Watch Ultra 47 mm LTE. Моделът е създаден за спорт и приключения на открито, с по-здрава конструкция, двучестотен GPS за по-точно проследяване на маршрута и LTE свързаност, която при активирана съвместима услуга позволява част от функциите да се използват и без телефонът да е наблизо.

Грижа за устройството и след покупката

Всички смартфони и смартчасовници, закупени от Yettel, получават достъп и до услугите в „Смартфон Вселена“. Пакетът помага на потребителите да се грижат за по-дългия живoт на устройствата си, като осигурява достъп до сертифициран сервиз, онлайн диагностика, възможности за допълнителна грижа и защита на устройството. Така покупката не приключва с избора на модел, а включва подкрепа и през следващите години.

С кампанията на Yettel новото устройство може да бъде част от летните пътувания, снимки и приключения още сега, докато първите три лизингови вноски остават за есента. А бюджетът за почивка остава свободен за най-важното – преживяванията, снимките и историите, които си струва да бъдат запазени.