6-головият трилър, завършил с дузпи, който превърна Лионел Меси в "най-великия играч на всички времена"

Чакането приключи - светът е футбол от ДНЕС! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Повече от всякога, това Световно първенство в Катар утвърди футбола като специално място, където нагласата, саможертвата и късметът или липсата на такъв имат по-голямо значение от всичко останало. В това отношение двата финалиста бяха най-добрите участници през целия месец. Но победител можеше да бъде само един, и две години след трагичната смърт на Диего Армандо Марадона съдбата се обърна към един от народите, най-влюбени в този спорт - към страна, в която "футболът е повече от спорт". За това на старта на Мондиал 2026, нека си припомним за финала през 2022 година.

Финалът на Мондиал 2022 или "най-великия финал на всички времена"

За ФИФА и организаторите от Катар финалът между две футболни велики сили и двамата най-добри играчи в света беше идеалният начин да се постави точка на турнир, обгърнат от противоречия още от скандалното гласуване през 2010 г., с което домакинството беше възложено на това малко арабско емирство. Оттогава насам продължителните разследвания се фокусираха върху промяната на датите от традиционния период юни-юли към ноември-декември, силната критика към начина, по който се отнасят с мигрантските работници, и неспокойството около провеждането на най-голямото футболно събитие в страна, където хомосексуалните актове са незаконни. Но на 18 декември 2022 година нищо от това нямаше значение, защото единственият въпрос беше: Ще успее ли Лионел Меси?

Меси беше човек с мисия в Близкия изток, решен да изтрие спомените от единствения си друг финал на световното първенство - през 2014 г., когато Аржентина загуби от Германия с 1:0, а Меси пропусна голям шанс през второто полувреме. Онази вечер на стадион "Маракана" той гледаше с болка отвисоко златния трофей на световното първенство, който му се изплъзна. 8 години по-късно, в навечерието на мача доминираха разговорите за сблъсъка между двете най-големи звезди в световния футбол в момента, тъй като Меси се изправи срещу съотборника си от Пари Сен Жермен - Килиан Мбапе, а самият мач оправда очакванията както на индивидуално, така и на колективно ниво.

Слаба Франция шокира светва в най-важния мач в Катар

Мбапе бе незабележим през първото полувреме, докато Аржентина се нуждаеше само от четири минути, за да отправи първия си удар в рамките на вратата чрез Алексис МакАлистър, след което продължи да разбива действащите шампиони. Първият принос на Меси дойде в 23-тата минута, когато той вкара от дузпа, за да изведе Аржентина напред, а Анхел ди Мария удвои преднината 13 минути по-късно след отлична отборна акция. Франция беше в хаос, Мбапе не беше стъпвал в наказателното поле на противника и имаше най-малко докосвания от всички играчи след половин час игра. В този момент нямаше съмнение, че Аржентина заслужава победата.

Отегчен от случващото се на терена, френският селекционер Дидие Дешан направи двойна смяна в 41-вата минута, като извади Оливие Жиру и Усман Дембеле и ги замени с Рандал Коло Муани и Маркъс Турам. На полувремето, без нито един удар в рамката на вратата от страна на Франция и с Аржентина, водеща с 2:0, репортерите по целия свят вече финализираха своите репортажи за мача - със сигурност всичко беше приключило. Но драмата дори не беше започнала.

Въпреки че се опита да се стабилизира през второто полувреме, Франция продължи да се мъчи да създаде опасности. Изминаха цели 70 минути, докато се стигне до първия удар на "петлите" към вратата. Но в момента, в който апатията на френския отбор изглеждаше обречена да завърши с поражение, всичко се промени. Последвалите смени на Дешан бяха като алхимични трикове, а когато в отбора ти има играч като Мбапе, всичко може да се случи. Антоан Гризман и Тео Ернандес бяха сменени, а на терена влязоха Едуардо Камавинга и Кингсли Коман. Десетина минути преди края на мача действащите шампиони получиха шанс за обрат, след като Коло Муани бе фаулиран в наказателното поле.

Два гола за 97 секунди

Точно тогава Мбапе, който бе незабележим до този момент, се съживи. Французинът реализира от бялата точка. Аржентина едва беше успяла да си поеме дъх, а френските фенове все още празнуваха, когато Мбапе отбеляза втори гол с невероятен удар от въздуха, за да изравни резултата на 2:2 и да прати мача в продължения. Нито един от двата отбора не беше готов да приеме, че дузпите са неизбежни. Ни най-малко. А това беше вечерта на Меси - и той си помисли, че е сложил край на мача, когато в 108-ата минута бутна топката зад голлинията, предизвиквайки бурни празненства. Коло Муани не успя да засече центриране на Мбапе, а след това излезе очи в очи с вратаря и стреля, но Мартинес успя да избие топката с крак. В другата част на терена резервата на Аржентина Лаутаро Мартинес пропусна златна възможност с глава, а след това Мбапе преодоля двама защитници с поредния си взривен спринт, но не успя да се справи и с третия.

Никога досега финалът на продълженията не е бил толкова напрегнат. Мбапе обаче не беше приключил. Хеттрикът му дойде в 118-ата минута, което го направи вторият футболист в историята, отбелязал хеттрик във финал на световно след сър Джеф Хърст, и отведе мача в дузпи. Вратарят Емилиано Мартинес, който беше решаващ по време на мача, се превърна в истински шоумен при дузпите, а полският съдия Шимон Марчиняк придаде нотка на фарс на цялата сцена. Мбапе и Меси изпълниха първите дузпи за своите отбори и вкараха. Стражът на Аржентина разконцентрира французите, спасявайки дузпата на втория изпълнител - Кингсли Коман. След това той изхвърли топката, принуждавайки Орелиен Чуамени да отиде да я вземе, което допълнително засили тревогата му. Впоследствие Чуамени изстреля кълбото покрай гредата. Едва след като си направи шега и с него, стражът най-накрая получи жълт картон. Коло Муани вкара, но сцената беше подготвена за резервата Гонсало Монтиел да спечели мача и да короняса Меси и Аржентина.

Аржентина и Меси забравиха за "Маракана" на "Лусаил"

Така завесата падна над Световното първенство по футбол 2022 в Катар по най-драматичен начин, като Аржентина и Лионел Меси сложиха край на чакането си за триумф на най-голямата сцена. Това беше може би най-великият финал на всички времена, в резултат на който може би най-великият играч на всички времена спечели единствения трофей, който липсваше в неговата витрина. Мачът беше запомнящ се по толкова много причини и ще остане в историята като един от онези, които показват колко невероятен може да бъде футболът.

Третата световна титла на Аржентина ще остане в историята като Световното на Меси, точно както втората през 1986 г. принадлежеше на Марадона. Отдавна се усещаше, сякаш има небесен сценарист, който го води към съдбата му. Изображението на него и трофея беше това, за което толкова много фенове - и не само тези от Аржентина - копнееха. Играейки в духа на Марадона, Меси съчета своите зашеметяващи умения с рядко виждана агресивност и доведе Аржентина до титлата, като стана първият играч в историята, отбелязал гол в груповата фаза и след това във всеки кръг от фазата на елиминациите. Стадион "Лусаил" беше сцена на пиеса със сюжет, граничещ със сюрреализма, но за разлика от "Маракана" беше с щастлив край за Меси и компания.

Автор: Дария Александрова

ОЩЕ от "Дните до Мондиал 2026": Абсурдите на Мондиал 2026: чипирани топки, нови наказания и промени при засадите, корнерите и картоните