Новият OPPO Reno16 Pro 5G идва в Yettel с 200 MP камера и в комплект с 80W зарядно за бързо зареждане

Yettel вече предлага OPPO Reno16 Pro 5G – компактен смартфон от висок клас, насочен към потребители, които търсят усъвършенствани възможности за мобилна фотография, AI функции и продължителна работа с едно зареждане. Моделът съчетава 200 MP основна камера, 6,32-инчов OLED дисплей и батерия с капацитет 6000 mAh. Той е наличен в конфигурация с 12 GB оперативна и 512 GB вградена памет.

До 15 август 2026 г. клиентите, които закупят смартфона от Yettel, ще го получат в комплект с 80W GaN зарядно устройство OPPO SUPERVOOC. Така потребителите ще могат да се възползват от пълния потенциал на поддържаното от смартфона 80W бързо зареждане още от първия ден.

Голям екран в компактен корпус

OPPO Reno16 Pro 5G разполага с 6,32-инчов OLED дисплей и корпус, проектиран за удобно използване с една ръка. Тънките рамки увеличават използваемата площ на екрана, а адаптивната честота на опресняване до 144 Hz допринася за по-плавното възпроизвеждане на съдържание и навигацията в интерфейса.

Алуминиевата рамка и плавният преход между стъкления заден панел и модула на камерата оформят изчистения дизайн на устройството. Смартфонът притежава степени на защита IP66, IP68, IP69 и IP69K, свързани с устойчивостта му на прах и вода при различни условия.

Система от камери за повече детайли и различни гледни точки

Системата от камери на OPPO Reno16 Pro 5G е водена от 200 MP основна камера, която улавя фини детайли и позволява по-свободно изрязване на кадрите. Към нея се добавят 50 MP телефото камера с 3,5-кратно оптично приближение, 50 MP ултраширокоъгълна камера и 50 MP предна камера със 100-градусов зрителен ъгъл. Различните модули дават възможност за заснемане на портрети, отдалечени обекти, широки сцени и групови селфита, без да е необходимо потребителят да разчита единствено на цифрово приближение. Функции като 4K Auto Straighten Video, Dual-View Video 2.0, Pop Cam и AI Remix Collage помагат на потребителите не само да заснемат моментите, но и да ги превърнат в готово за споделяне съдържание директно на телефона.

Висока производителност и AI инструменти за ежедневни задачи

Зад плавната работа стои платформата MediaTek Dimensity 8550 Super, комбинирана с 12 GB RAM, 512 GB памет и охлаждаща система HyperCool Vapor Chamber. ColorOS 16 добавя интелигентни инструменти за организиране на информация, превод на менюта, управление на разходи и избор на подходящ AI помощник. Батерията с капацитет 6000 mAh осигурява спокойствие през целия ден, а 80W SUPERVOOC зареждането може да я зареди от 1 до 100% за приблизително 57 минути.

Услуги за по-дълга употреба от Yettel

При покупка на OPPO Reno16 Pro 5G от Yettel клиентите получават достъп и до услугите в „Смартфон Вселена“ за по-дълго и спокойно използване на устройството. В зависимост от избрания план пакетът включва до четири години гаранция за смартфона, до два месеца застраховка без допълнително заплащане, диагностика и обслужване в сертифициран сервиз. Потребителите могат също да получат до 50 евро/97,79 лв. отстъпка за избран смартчасовник, да върнат старото си устройство за рециклиране срещу по-изгодна оферта и да изберат удобен начин за плащане на новия телефон.

С включването на OPPO Reno16 Pro 5G Yettel разширява портфолиото си от смартфони от висок клас с компактен модел, който обединява камера с висока резолюция, голям капацитет на батерията и AI инструменти за създаване и обработка на съдържание.