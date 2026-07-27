AI без студено sci-fi усещане: как новите технологии могат да разказват човешки истории

Когато чуем "реклама, създадена с изкуствен интелект", първата асоциация често е нещо футуристично, дистанцирано и леко неестествено. Гладки образи, впечатляващи ефекти, но с онова трудно обяснимо усещане, че нещо не е съвсем човешко.

Новият телевизионен клип на А1 за мобилната мрежа тръгва в друга посока. Той използва AI, но не за да изглежда студено технологичен. Напротив – целта е технологията да остане в услуга на човешката история.

А историята е позната на всички: срещаш човек, който променя живота ти. Започвате да пътувате, да откривате света заедно, да споделяте малки и големи моменти. После идва семейството, порастването на детето, щастието от общите преживявания, приключенията и спомените, които остават.

Мобилната мрежа не е показана буквално. Не я виждаме като антени, карти на покритие или технически параметри. Тя присъства по друг начин – като невидимата връзка между хората, местата и моментите. Когато споделяш снимка от пътуване. Когато чуваш гласа на близък човек. Когато оставаш свързан с тези, които са важни за теб. Когато един обикновен ден се превръща в спомен.

Точно тук е по-интересният избор на А1. Като най-голямата технологична компания в България и телекомът с най-бързата мобилна мрежа у нас, компанията не използва AI просто защото темата е актуална. Използва го като инструмент, който може да даде повече свобода на разказа – да свърже различни светове, етапи от живота и емоции в едно плавно визуално преживяване.

"Този проект беше важен за нас, защото показа как една технологична компания може да използва AI не като ефект, а като работещ подход за създаване на силно бранд съдържание. Получихме повече гъвкавост, повече контрол и възможност да реализираме мащабна идея, която с класическа продукция би била значително по-трудна и скъпа. В ситуация, в която цените на снимачните и техническите екипи продължават да растат с по-високи темпове спрямо инфлацията, без това да води до по-високо качество или по-добър краен резултат, това е модел, който все повече рекламодатели ще разглеждат сериозно", казва Христо Вълков, старши мениджър "Маркетинг комуникации" в А1.

Криейтив брийфът за клипа е разработен от Huts, а AI реализацията е поверена на FoidHub — студио с водеща експертиза в AI-базираната продукция. Това е важен детайл, защото подобен проект не се изчерпва с генериране на красиви кадри. Истинското предизвикателство е друго: финалният резултат да не изглежда като демонстрация на технология, а като завършен филмов разказ.

Именно затова темата за "AI look" е толкова важна. Зрителите вече разпознават кога едно съдържание изглежда прекалено гладко, пластмасово или неестествено. При реклама, която разказва за любов, семейство и близост, това би било проблем. Ако усмивката не изглежда истинска, ако жестът е странен, ако героят се променя от сцена в сцена, емоцията се губи.

Затова в този проект AI е само част от процеса. Останалото е човешка работа — режисура, визуална преценка, монтаж, звук, цветови корекции, контрол върху детайла и постоянен избор кое работи и кое не. Технологията може да създава образи, движения и среди, но не може сама да реши кога един кадър носи усещане за живот.

По клипа работи специализиран екип на FoidHub от около 10 AI production артисти. За сравнение, класическа продукция с подобен мащаб би могла да изисква между 50 и 100 души в различните етапи – от подготовката и снимките до постпродукцията. По-малкият екип обаче не означава по-прост процес. Напротив – AI продукцията изисква висока специализация и много прецизно управление на инструментите.

FoidHub използва над 20 AI платформи и софтуерни инструменти, като всеки от тях се подбира според конкретната нужда на даден кадър – персонаж, движение, среда, светлина, преход или визуален ефект. Понякога зад няколко секунди екранно време стоят седмици тестове, прегледи и преработки. Това е част от работата, която зрителят не вижда, но усеща във финалния резултат.

Едно от най-сложните предизвикателства е консистентността на героите. Всички персонажи в клипа са създадени специално за проекта и не са базирани на реални лица, актьори или модели. Това означава, че екипът трябва да поддържа тяхната външност, изражения, поведение и присъствие през различните сцени и етапи.

След AI генерацията идва и класическият филмов занаят: монтаж, цветови корекции, звуков дизайн, композитинг, премахване на артефакти и финален мастеринг.

"AI сам по себе си не създава филми. Това правят режисьорите, монтажистите и артистите. Дисциплината на кинематографичното разказване е по-важна от всякога в AI продукцията; без нея технологията може да създаде кадри, но не и завършен филм", казва Винод Падманабхан Виджай Кумар, ръководител на AI филмовата режисура във FoidHub.

Така клипът на А1 се превръща в пример за по-зрял подход към AI в комуникацията. Не като ефект, който трябва да впечатли на всяка цена. Не като опит технологията да бъде в центъра на вниманието. А като инструмент, който помага на творческия екип да разкаже човешка история с повече мащаб, повече движение и повече визуална свобода — без да губи емоцията, заради която тази история има смисъл.

Това вероятно е и една от посоките, в които ще се развиват бранд историите. Все повече компании ще използват технологиите не само за да обясняват какво предлагат, а за да показват как продуктите и услугите им участват в реалния живот на хората.

В този смисъл бъдещето на AI в рекламата няма нужда да изглежда като студен sci-fi свят. Може да изглежда като среща, пътуване, семейство, порастване, споделен момент. Като нещо човешко.

А мобилната мрежа на А1 е именно там – невинаги видима, но винаги част от връзката между хората, моментите и спомените, които остават.