Не всички безжични слушалки са еднакви – открий модела на HUAWEI, който е създаден за теб

За спорт, пътуване или работа – подбрахме най-интересните модели от лятната кампания на Yettel с отстъпки до 50%

Музиката винаги променя всичко – разходката, тренировката, пътуването и дори обикновения работен ден. А през лятото, когато сме повече в движение, любимият саундтрак почти винаги е с нас. Точно тук идват безжичните слушалки – не просто като аксесоар, а като част от ритъма на деня. Едни трябва да изолират шума, други да стоят стабилно по време на спорт, а трети да бъдат толкова удобни, че почти да забравим за тях. Със специалната кампания Yettel предлага през юли различни слушалки HUAWEI с отстъпки до 50% – за музика, движение, работа и всеки стил на живот. Всички модели са съвместими с iOS, Android и Windows.

HUAWEI FreeArc – удобство и стабилност при движение

За хората, които не пропускат тренировка, сутрешно бягане или разходка, HUAWEI FreeArc са едно от най-интересните предложения в актуалната гама на HUAWEI. Това са първите open-ear слушалки на компанията с кукички за ухото, които осигуряват стабилно прилягане дори при по-интензивно движение, без да изолират напълно околния свят. Така можете да слушате любимата си музика или подкаст, без да губите представа за случващото се наоколо – приближаващи автомобили, велосипедисти или други хора – особено важно при движение навън. За комфорта се грижи конструкция от мемори сплав, разработена след анализ на над 10 000 форми на човешкото ухо, и покритие от 81,5% мек течен силикон, а сертификатът IP57 гарантира защита от прах, пот и дъжд. Впечатление прави и 17 × 12 мм високочувствителен говорител, който осигурява плътен бас и чисти високи честоти, както и AI система за потискане на шума при разговори дори на открито.

HUAWEI FreeBuds Pro 5 – за пълно потапяне в звука (или тишината)

HUAWEI FreeBuds Pro 5 са създадени за хората, които искат да се откъснат от шума в самолета, градския транспорт или офиса и да се съсредоточат върху музиката, разговора или работата си. Слушалките използват двуядрена AI система за активно шумопотискане, която обработва околния шум до 400 000 пъти в секунда и осигурява до 220% по-ефективно шумопотискане спрямо предходното поколение. Моделът предлага аудио без загуба на качество с трансфер до 2,3 Mbps, четири звукови профила и система с три микрофона и микрофон за костна проводимост за ясни разговори дори при шум до 100 dB и вятър със скорост до 10 м/сек. Към това се добавят IP57 защита, едновременна връзка с две устройства и компактен, елегантен дизайн.

HUAWEI FreeBuds 6 – премиум звук с усещане за лекота

Ако предпочитате слушалки без силиконови накрайници, HUAWEI FreeBuds 6 са едно от най-интересните предложения в кампанията. Те са първият open-fit модел на HUAWEI с двоен говорител, който осигурява плътни баси, кристално чисти високи честоти и аудио без загуба на качество с предаване до 2,3 Mbps. Новият дизайн тип "капка" е с 12% по-компактен от предходното поколение и е създаден за комфорт при целодневно носене, а микрофонът с костна проводимост и AI шумопотискането гарантират ясни разговори дори при шум до 95 dB и вятър със скорост до 8 м/сек.

HUAWEI FreeBuds 7i – практичният избор за всеки ден

HUAWEI FreeBuds 7i са насочени към потребители, които търсят надеждни слушалки за музика, разговори, онлайн срещи и ежедневно пътуване. Моделът разполага с интелигентно динамично шумопотискане ANC 4.0, а в допълнение към трите микрофона е добавен и микрофон за костна проводимост за по-ясни разговори в шумна среда. Слушалките предлагат до 35 часа обща автономност с кутийката, до четири часа слушане след 10 минути зареждане, едновременна връзка с две устройства и защита IP54 от прах и водни пръски.

HUAWEI FreeClip 2 – създадени за носене през целия ден

HUAWEI FreeClip 2 са създадени за продължително носене – по време на работа, разходка, пътуване или тренировка. Open-ear слушалките са с характерен C-образен дизайн – не влизат в ушния канал и остават удобни дори след часове носене. Всяка тежи едва 5,1 грама, а гъвкавият мост постепенно се адаптира към формата на ухото, като същевременно осигурява стабилно закрепване при движение. Моделът предлага до 38 часа обща автономност с кейса, защита IP57, едновременна връзка с две устройства и интелигентно потискане на шума при разговори.

Най-добрите слушалки не са тези с най-дългия списък от функции, а тези, които естествено се вписват в ежедневието ви. Независимо дали търсите пълно потапяне в любимата музика, повече свобода по време на спорт или просто удобен спътник за всеки ден, в лятната кампания на HUAWEI и Yettel има решение за почти всеки стил на живот и бюджет. А когато някои от най-добрите модели се предлагат с отстъпки до 50%, изборът става още по-лесен.