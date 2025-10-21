Войната в Украйна:

Прави покупки, резервира маси: OpenAI представи своя нов браузър, задвижван от изкуствен интелект

21 октомври 2025, 21:45 часа 546 прочитания 0 коментара
OpenAI представи своя нов браузър, задвижван от изкуствен интелект — ChatGPT Atlas. Той позволява на потребителите да извикват ChatGPT директно на всяка уебстраница. Ботът може да обобщава текст, да сравнява продукти, да анализира данни или да помага с имейли и календари. В режим на помощник, той дори може да извършва покупки, да резервира маси и автоматично да попълва формуляри.

Браузърът вече е наличен за macOS, като версиите за Windows, iOS и Android ще бъдат пуснати скоро. Според Reuters, ChatGPT Atlas ще може дори да се справя с прости задачи за свободна практика.

С новия браузър OpenAI навлиза в конкурентен пазар: Google интегрира Gemini в Chrome, Microsoft добави Copilot в Edge, а Perplexity наскоро пусна свой собствен браузър Comet AI.

Елин Димитров
