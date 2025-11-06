SoftUni става на 12: Над 500 000 общност и утвърден модел на образование с резултати

SoftUni празнува своя 12-и рожден ден. Вече повече от десетилетие компанията следва визията си да помага да хората по света да подобрят качеството си на живот чрез развитие на уменията им в най-бързо развиващите се и най-перспективни професионални сфери.

През годините SoftUni се утвърждава като ключов фактор в образователната и професионална трансформация на десетки хиляди курсисти. Хора от различни възрасти и с различен опит ѝ се доверяват, за да направят своите първи стъпки в програмирането, дигиталния маркетинг, дизайна и изкуствения интелект.

През 2024 г. семейството на SoftUni се разширява с още един стратегически бранд - SoftUni AI. Инициативата е създадена в отговор на бързото навлизане на изкуствения интелект в професионалния и личния живот. Платформата предлага две иновативни обучителни програми: цялостна програма за прилагане на AI в ежедневието и бизнеса, както и програма по Vibe Coding – метод за създаване на дигитални продукти без нужда от писане на код.

Екатерина Темелкова, CEO на SoftUni: „12 години след началото продължаваме уверено напред като носители на промяната и създатели на смислено образование“

Вече трета година Екатерина Темелкова заема позицията главен изпълнителен директор на SoftUni – най-голямата образователна институция в страната. В този период организацията реализира някои от най-значимите си инициативи, сред които цялостната програма по QA инженерство, разширяването на Upskill обучителните формати, както и създаването на бранда SoftUni AI.

„Благодарение на над 500 000 курсисти в нашата общност, в SoftUni продължаваме да се развиваме. Всеки ден се стремим да надграждаме постигнатото и да предлагаме образование, което преобразява животи. 12 години по-късно сме горди да бъдем двигател на промяната и да подкрепяме стремежите на амбициозните хора.“

Светлин Наков, съосновател на SoftUni: „Днес сме свидетели как една смела идея се превръща в устойчива и развиваща се реалност“

Светлин Наков е съосновател на SoftUni и визионер зад концепцията за съвременна образователна екосистема. Още от самото начало той формулира идеята за институция, която не просто обучава, а създава реални възможности за професионално развитие, отговаряйки на динамичните нужди на пазара и на технологичния свят.

„Когато създавахме SoftUni, мечтаехме да изградим не просто образователна организация, а цяла екосистема – място, което да вдъхновява, обучава и свързва хората с реалния бизнес. Днес виждаме как тази идея живее, расте и надминава себе си. SoftUni е доказателство, че когато следваш визия с постоянство и страст, резултатите идват. Това е проект със сърце и кауза.“

Христо Тенчев, съосновател на SoftUni: „Най-голямата стойност за нас са постиженията на хората, на които сме помогнали да се развият“

Христо Тенчев е съосновател на SoftUni и остава активен поддръжник на мисията за достъпно, практическо и ориентирано към резултати образование. Според него истинската стойност на една образователна институция се измерва чрез успехите и развитието на хората, които са преминали през нейните програми.

„SoftUni е пример как с визия, постоянство и вярност към мисията си можеш да променяш цели индустрии. Успехите на хората, преминали през обученията ни, са най-ценното признание, което можем да получим. Ние вярваме, че качественото образование надхвърля теоретичните рамки и развива умения, които могат да се приложат веднага в реална среда.“



Иван Ненков, boaard member: „SoftUni остава устойчива сила за положително развитие в образованието“

С дългогодишна роля като изпълнителен директор и настоящ board member, Иван Ненков е сред ключовите фигури, оформили посоката на развитие на SoftUni. Още от самото начало той е ангажиран със стратегическото изграждане на образователната екосистема, като поставя устойчив фокус върху нуждите на обучаемите и способността на организацията да се адаптира към динамичната среда.

„12 години по-късно SoftUni продължава да е двигател за позитивна промяна – за хората, за икономиката, за пазара на труда. Гордеем се с устойчивия модел, който развиваме - такъв, който отговаря на съвременните нужди и води до реални резултати.“

Над 500 000 души вече са част от обучителната общност на SoftUni

Към днешна дата образователната екосистема на SoftUni обединява над 500 000 души, превръщайки я в най-мащабната в страната. Това са хора с разнообразен опит и профил – от ученици и студенти до професионалисти и предприемачи, които са избрали пътя на практическото обучение като инструмент за професионално развитие и лична трансформация.

Тази динамична и разрастваща се общност е двигателят зад постиженията във всички инициативи на SoftUni:

SoftUni AI

От старта си през 2024 г. цялостната програма за прилагане на изкуствен интелект в бизнеса и ежедневието привлича все по-широк интерес. Над 45 000 кандидатури са подадени за безплатния входен курс AI Basics - обучение, което предлага практическо въведение в работата с AI технологии.

През пролетта на 2025 г. стартира и програмата Vibe Coding - новаторски формат, насочен към създаване на дигитални продукти без писане на код, само чрез AI промптове. Само за няколко месеца над 6 600 души са кандидатствали за безплатното входно обучение Vibe Coding Basics, което служи като отправна точка към цялостната програма.

Software University

Над 260 000 кандидатури са подадени за безплатния курс Programming Basics – стартовият курс в цялостната програма по софтуерно инженерство на SoftUni. Той дава основни познания в програмирането и служи като входна точка към по-задълбочено обучение.

Сериозен интерес отбелязва и програмата по QA инженерство, стартирала през 2022 г. До момента близо 40 000 души са преминали през безплатния ѝ въвеждащ курс QA Basics.

SoftUni Digital

От старта на цялостната програма по дигитален маркетинг на SoftUni Digital през 2016 г. досега, безплатният входящ курс Marketing Basics е привлякъл над 97 000 участници. Това утвърждава обучението като една от най-разпознаваемите образователни инициативи в сферата на дигиталния маркетинг у нас.

Общият брой записвания в отворени обучения към SoftUni Digital надхвърля 88 000 - показател за стабилен интерес към темите, свързани с дигиталната комуникация и онлайн бранд присъствието.

SoftUni Creative

SoftUni Creative стартира през 2017 г., а до момента над 82 000 участници са се включили във входния безплатен курс Design Basics. Обучението служи като основа за придобиване на базови познания в графичния и UI/UX дизайн и е първа стъпка към надграждащите програми на бранда.

Общият брой записвания в отворени обучения към SoftUni Creative надхвърля 70 000. Най-силен интерес се наблюдава към теми като графичен и UI/UX дизайн, дигитална илюстрация, интериорен дизайн, видео обработка, 3D визуализация и други актуални направления в креативната индустрия.

Поглед в бъдещето – с постоянство в качеството, приложимостта и достъпността

SoftUni продължава да изгражда устойчиви образователни решения и да създава връзка между съвременните изисквания на пазара и нуждите на обучаващите се. Приоритетът остава ясен – практически насочено, достъпно и адекватно на реалната бизнес среда обучение.

С фокус върху бъдещето, институцията остава последователна в своята философия: образование чрез практика, ориентирано към резултати и отворено за всеки, който търси реална стойност в обучението си.