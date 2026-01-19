Спорт:

Специални оферти в Yettel за стилния HUAWEI nova 14 Pro и премиум слушалките HUAWEI FreeClip 2

Yettel разширява продуктовото си портфолио с два нови продукта на HUAWEI – дизайнерски смартфон от ново поколение и премиум безжични слушалки с отличителен дизайн. Новите устройства са създадени за хората, които обичат да започват годината с модерни технологии, съчетаващи иновации, стил и интелигентни функции, адаптирани към динамичното ежедневие и съвременния дигитален начин на живот.

До 1 март 2026 г. при покупка на елегантния смартфон HUAWEI nova 14 Pro 512GB, клиентите на Yettel получават в комплект и слушалките HUAWEI FreeArc. Включена е и защита на дисплея с HUAWEI Care+, която осигурява еднократна смяна (или ремонт) при случайно счупване/напукване в рамките на първите 12 месеца след активиране на устройството. Отново до началото на март, иновативните премиум безжични слушалки HUAWEI FreeClip 2 се предлагат с 20 евро / 39,12 лв. по-малко от редовната цена и идват с 50% сервизна отстъпка за първите 12 месеца при поръчка на загубена слушалка от оторизирания сервиз на HUAWEI.

HUAWEI nova 14 Pro е създаден за хора, които търсят балансирана комбинация от премиум дизайн, модерни AI функции и силен фокус върху мобилната фотография. Смартфонът разполага с 6,78-инчов четворно извит дисплей, който създава усещане за безрамков екран и още по-впечатляващо визуално изживяване при гледане на видео, четене и гейминг. Моделът се предлага във версии Black и Blue с голям обем вътрешна памет – 512GB, което го прави подходящ за потребители с инсталирани множество приложения на смартфона или такива, които създават много съдържание.

Фотографските възможности на HUAWEI nova 14 Pro са сред ключовите му акценти. Ultra Chroma камерата е проектирана да улавя по-точни цветове и по-естествени нюанси в различни светлинни условия, а 50-мегапикселовата предна Ultra Portrait двойна камера е оптимизирана за детайлни и изразителни селфита. Вграденият AI за най-добро изражение анализира кадъра в реално време и помага за избора на най-успешния момент за заснемане, докато AI контролът с жестове позволява управление и снимане без физически допир до устройството.

Смартфонът поддържа 100W HUAWEI SuperCharge Turbo за изключително бързо зареждане и разчита на AppGallery за достъп до всички любими приложения. В рамките на промоцията всеки клиент, закупил HUAWEI nova 14 Pro 512GB, получава в комплект безжични слушалки HUAWEI FreeArc, които прилягат удобно в ухото, без да създават дискомфорт дори при продължително използване.

HUAWEI FreeClip 2 са второ поколение open-ear слушалки с клипс дизайн, създадени за онези, които търсят целодневен комфорт, без да се изолират от заобикалящата ги среда. Моделът разполага с усъвършенстван Airy C-bridge дизайн с по-гъвкав силикон и изключително лека конструкция от едва 5,1 грама на слушалка, разработена на база анализ на над 10 000 различни форми на уши. Отвореният дизайн елиминира натиска в ушния канал и прави FreeClip 2 подходящи за работа, пътуване, разговори и продължително носене, включително за хора, за които класическите in-ear модели са неудобни.

Слушалките разчитат на 10,8-милиметрови Dual-diaphragm драйвери и AI-базиран NPU процесор, който адаптира звука спрямо околната среда и подобрява яснотата на гласа в реално време. Системата с три микрофона, VPU сензор и DNN алгоритми осигурява чисти и отчетливи разговори дори в шумна среда. Моделът предлага до 9 часа възпроизвеждане на музика с едно зареждане и до 38 часа общо с кейса, както и възможност за едновременно свързване с две устройства, управление със слайд жестове и контрол чрез движения на главата.

Слушалките разполагат с IP57 защита от прах и вода и са съвместими с iOS, Android и Windows, което ги прави надежден и универсален избор. Налични са в три цвята – бял, черен и син, така че да паснат на различни визии и предпочитания. В рамките на кампанията всеки клиент закупил HUAWEI FreeClip 2 ги получава с 20 евро / 39,12 лв. по-малко от стандартната цена на продукта, както и 50% сервизна отстъпка при поръчка на загубена слушалка чрез оторизиран сервизен център на Huawei, валидна за първите 12 месеца след покупката.

 

Антон Иванов
