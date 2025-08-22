Vivacom въвежда иновативен подход в диалога с младите таланти

Срещата между стажантите и главния изпълнителен директор включи игрови елемент, който вдъхнови участниците да задават въпроси и да мислят нестандартно.

На пръв поглед е просто среща между младите стажанти и ръководството на компанията. Но Vivacom показа за пореден път, че знае как да превърне дори една на пръв поглед формална среща в платформа за вдъхновение. В рамките на Лятната стажантска програма 2025, главният изпълнителен директор на телекома – Асен Великов, се срещна с участниците по време на събитието „Смели крачки по пътя на успеха!“, което тази година беше надградено с интерактивни формати и игрови подход.

Младежите влязоха в ролята на „сценаристи на своето бъдеще“ - чрез визуални карти формулираха въпроси, свързани със своите професионални стремежи, интереси в сферата на технологиите и представата си за лидерство. Така въпросите не само станаха по-лични и вдъхновени, но и отключиха разговори със стойност. Форматът насърчи креативното мислене и даде на младежите усещане за принадлежност и смисъл.

Срещата започна с кратка енергизираща игра, която бързо премахна бариерите между участниците и създаде атмосфера на взаимно доверие. В последвалия открит разговор, младежите обсъдиха теми като технологични иновации, стратегическо развитие и личностно израстване. А обратната връзка от участниците беше единодушна - форматът им е дал не само знания, но и смелост да мечтаят в големи мащаби.

Стажантската програма на Vivacom предоставя възможности за развитие в ключови бизнес направления, сред които „Предоставяне и поддръжка на услуги“, „Оперативно управление на мрежата“, „Информационни технологии“, „Корпоративни продажби“, „Обслужване на клиенти“, „Управление на процеси и проекти“, „Маркетинг“ и други. Всеки участник работи по реални бизнес задачи и получава насоки от личен ментор – опитен професионалист от компанията, който го подпомага в адаптацията и развитието. Така стажантите не просто наблюдават, а стават част от екипите, които движат Vivacom напред.