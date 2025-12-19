Споделяме, без да четем: 75% от линковете в социалните мрежи не са отваряни преди да се публикуват

Празничната инсталация на Yettel отправя послание за критично мислене в ерата на дезинформацията

За втора година Yettel запали светлините на 5-метрова инсталация в центъра на София с огледални елхи, която носят специално послание. Инициативата се нарича „Огледай се“ и насочва вниманието към темата за дезинформацията в дигиталното пространство.

Защо точно тези послания? Бурното развитие на технологиите не само променя начина и каналите, по които получаваме информация, но и разкрива много нови възможности за мигновено създаване и разпространение на съдържание с помощта на изкуствения интелект. А това поражда редица рискове, включително разпространение на фалшиви новини и дезинформация.

„Посланието на инсталацията тази Коледа е към всички нас – да се замислим дали това, което виждаме онлайн, е истина, да се научим да различаваме факт от мнение, да осъзнаем как работят алгоритмите и че всъщност могат да бъдат използвани и за поляризация на обществото“, споделя Маргита Колчева, мениджър „Устойчиво развитие“ в Yettel България.

Маргита Колчева

От години насам технологичната компания реализира комуникационни проекти в градска среда под формата на инсталации, с които предава посланията от своята стратегия за устойчиво развитие към широк кръг хора, които идват, за да видят, прочетат и преживеят тези послания. Като част от дългогодишната програма на телекома „Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, темата за фалшивите новини и критичното мислене до момента е била засягана само с определени целеви групи – деца, учители, родители. „Контекстът, в който живеем днес, прави темата общовалидна за всички, независимо от възраст, населено място, пол, култура или произход“, подчертава Маргита Колчева.

Инсталацията „Огледай се“ надгражда дългогодишните усилия на компанията, като добавя нов фокус – не само да се учим как да се пазим в интернет, но и да оценяваме критично дали информацията, която достига до нас, е истина и дали не е разпространена с манипулативна цел. „Досега сме говорили за конкретни рискове – фалшиви новини, измами, неподходящо съдържание, защита на личните данни. Време е да разширим разговора към това как формираме мнението си, какво ни влияе и защо понякога първосигнално се доверяваме на неща, които съответстват на убежденията ни, без да ги проверяваме“, споделя Анита Николова, експерт „Корпоративни комуникации“ в Yettel България.

Анита Николова

Творческата идея зад проекта

Инсталацията „Огледай се“ е създадена в края на 2024 г. от артистa Филипина Стаменкова, агенция Imp-Act и творческо ателие Woood. С помощта на изкуството тя позволява да се предадат важни послания към хората. Миналата зима тя насочва вниманието към толерантността и приемането и кани посетителите да се вгледат в себе си и в заобикалящите ги хора и да се опитат да са по-приемащи и отворени към света.

Тази година елхите насочват вниманието към „кривите“ огледала, в които невинаги виждаме реалността такава, каквато е. Инсталацията ангажира и още едно сетиво – слуха, защото вече „говори“. Аудио разказът кани минувачите да спрат и да се замислят критично за всичко, което виждат онлайн.

Рисковете от дезинформацията

За втора поредна година дезинформацията и разпространението на невярна информация са оценени като най-големи рискове в краткосрочен план от Световния икономически форум. Рисковете са както индивидуални, така и обществени. „Не само можем да бъдем подведени от неточна информация, но и в обществото може да се създаде поляризация заради това, че алгоритмите, а и самите ние, имаме склонност да виждаме най-вече информация, която потвърждава нашето собствено мнение и убеждения. Тази поляризация е и ключът към нарастваща дистанция, недоверие и подриване на демокрацията“, пояснява Маргита Колчева. Затова и в аудио разказа на инсталацията вниманието се насочва върху деленето на „нас и тях“, което настъпва вследствие на дезинформацията.

Тя обръща внимание, че в онлайн среда популярността често се бърка с достоверност, а емоционалното съдържание се разпространява по-бързо от проверените факти.

Според проучване, което обхваща 35 милиона публикации във Facebook, публикувани между 2017 и 2020 г., над 75% от споделените линкове не са били отваряни от потребителите преди да ги публикуват. Особено важна роля в случая имат и алгоритмите, които определят какво достига до нас – това, което искаме да прочетем, или това, което някой друг иска да видим.

Ключови умения за утрешния ден

Темповете на развитие на технологиите изискват да се учим непрекъснато и да усвояваме нови дигитални инструменти не само за работа, но и във всички сфери на живота. Решаващото умение, което ни е нужно в динамично променящата се среда, е адаптивност – да не се съпротивляваме на промените, а да ги приемаме с готовност и да се учим да живеем с тях. От особена важност е ученето през целия живот, както и развиването на обща перспектива над това в какви аспекти се развива светът и критичната оценка за това какво изисква от нас всяка една подобна промяна.

Освен критичното мислене, огледалните елхи имат и друго послание – да погледнем отвъд познатото и да не търсим единствено и само потвърждение на собствените си убеждения. Важно е да видим различните гледни точки, но и да проверяваме преди да приемем нещо за истина. Защото широко разпространената заблуда е, че ако дадена информация се разпространява масово, то тя е истина. „Огледалните повърхности са добра препратка към възможността за „изкривяване“ на отражението. Напомнят ни, че не всичко е такова, каквото изглежда – особено онлайн, където фактите често се смесват с мнения, интерпретации и манипулации“, казва Анита Николова.

С течение на годините, програмата за безопасен интернет и развитие на дигиталните умения на Yettel се превръща в цялостна стратегия за дигитално приобщаване. Компанията затвърждава своя постоянен ангажимент да помага на хората да се чувстват по-уверени, по-информирани и по-защитени в онлайн среда. Ежегодно се разширяват и обновяват не само дейностите и аудиториите, но и темите и посланията, така че да бъдат релевантни както за децата, така и за възрастните.

През 2026 г. телекомът ще фокусира усилията си именно върху темите за критичното мислене и дезинформацията, които днес са особено важни за обществото, защото влияят пряко върху начина, по който вземаме решения, изграждаме мнение и общуваме помежду си. С инициативите ще бъдат обхванати нови целеви аудитории, както и ще стартират допълнителни партньорства, така че разговорът да достига до още повече хора в най-подходящите за тях формати и канали.

Инсталацията е достъпна за посетители в градина „Кристал“ в София до 10 януари 2026 г.