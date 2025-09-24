Yettel стартира програмата „Рамо до рамо“ и организира кариерно събитие за хора с увреждания

Стартира кандидатстването по програмата на Yettel за хора с увреждания „Рамо до рамо“. Това е единадесетото издание на инициативата, с която телекомът дава възможност на хората с различни възможности да натрупат ценен опит и да намерят своята професионална реализация.

Тази година Yettel открива позиции в центъра за обслужване на клиенти, отделите по счетоводство и кредитен мениджмънт, както и в обучителните екипи в магазинна мрежа. Кандидатстването е отворено до 24 октомври, като повече информация за програмата е достъпна на сайта на компанията.

Възможностите, които предоставя „Рамо до рамо“, ще бъдат акцент и на предстоящото кариерно събитие, което Yettel организира на 2 октомври в централата си в Бизнес Парк София. На него телекомът ще разкаже за предимствата на програмата и нейните успешни истории. На място кандидатите ще могат да се срещнат с екипите, в които има отворени позиции, и да получат информация от първо лице за спецификата на работата в различните отдели. Всеки желаещ може да се заяви присъствието си тук.

От старта си през 2015 г. досега „Рамо до рамо“ е посрещнала над 40 участници. Програмата продължава две години, в рамките на които те работят по конкретни проекти и стават пълноправна част от екипа на телекома. Всеки участник минава през специализирани обучения, които го подготвят за работния процес, като може да разчита и на психологическа подкрепа от корпоративния психолог на компанията.

Важен елемент е менторската подкрепа. През цялото време участниците в програмата имат до себе си личен ментор – служители на Yettel, обучени и подготвени да приемат хора с различни възможности в своите екипи. Менторите подпомагат адаптацията на участниците, като им помагат да развият своите умения и да разгърнат потенциала си.

Близо една трета от всички участници в „Рамо до рамо“ продължават развитието си в Yettel и до днес, като се реализират в различни направления като технологии, финанси, управление на проекти, колцентър, човешки ресурси, корпоративна политика и други.

Дългогодишен партньор на програмата е неправителствената организация Jamba, която от години работи за осигуряването на равни възможности за хората със специални потребности. Нейният екип отговаря за предварителния подбор на кандидатите, популяризирането на програмата сред потенциални участници, както и за обучението на ръководителите и екипите в Yettel, които са част от програмата.