Леонардо ди Каприо шокира Дженифър Лорънс с признание за "Титаник" (ВИДЕО)

Сред най-обсъжданите интервюта в шоубизнеса през декември 2025 г. е това между две от най‑големите холивудски звезди – Леонардо ди Каприо и Дженифър Лорънс. Двамата участваха в нов епизод на култовата рубрика на "Variety" - "Actors on Actors" , продуцирана съвместно със "CNN", където споделиха откровено за своята работа, кариера и лични навици в киното.

Когато не гледаш филми със своето участие

Най-голямата сензация от разговора дойде, когато Лорънс попита Леонардо ди Каприо дали някога е гледал повторно огромния хит "Титаник" от 1997 г. – филмът, който го превърна в международна звезда. За мнозина фенове това беше изненада - той отговори, че не си спомня последно да го е гледал и обикновено "не гледа своите филми", след като са завършени.

"Не. Не съм го гледал", разкри актьорът, а Дженифър отбеляза: "О, трябва да го направиш. Обзалагам се, че сега можеш да го гледаш — толкова е добър."

"Аз всъщност не гледам филмите си. Ти гледаш ли?"

"Не. Никога не съм правила нещо като "Титаник". Ако бях, щях да го гледам. Веднъж, когато бях много пияна, си пуснах "American Hustle". Казах си: "Чудя се дали съм добра актриса". Пуснах го и не помня какъв беше отговорът", пошегува се Дженифър, цитирана от "Just Jared".

Актьорите коментираха и филма "Boogie Nights". Припомняме, че преди време Леонардо ди Каприо споделя, че "не може да си представи никой друг освен" Марк Уолбърг в "Boogie Nights", но все пак съжалява, че не е приел ролята в този класически филм.