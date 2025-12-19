Шон Мендес и чаровна бразилска актриса на тайни срещи в Рио (СНИМКИ)

Шон Мендес изглежда сякаш има нова жена до себе си и вече привлича вниманието на медиите и феновете. Популярният канадски певец и автор на хитове беше забелязан в Южна Америка в компанията на бразилския модел и актриса Бруна Маркезини. Кадри, публикувани от TMZ, веднага предизвикаха вълна от коментари и спекулации сред феновете, които с нетърпение следят личния живот на звездата.

Двойка или близки приятели?

Снимки и видео от Рио де Жанейро показват Шон и Бруна как напускат ресторант заедно в неделя вечерта. Личи си, че изпълнителят на "Señorita" се опитва да избегне папараците, но фотографите успяват да го уловят как следва Бруна и се качва с нея в чакаща кола.

Shawn Mendes and Bruna Marquezine spotted together in Brazil pic.twitter.com/aaRgA8cpMF — The Mendes Updates (@TheSMendesUpdt) December 16, 2025

Маркезини впечатлява с визията си в елегантна малка черна рокля, а Мендес също изглежда в отлична форма - двамата определено имаха синхрон помежду си и и изглеждаха като стилна двойка

shawn mendes & bruna marquezine in rio pic.twitter.com/mCZrxyptds — Shawn Mendes hourly (@ShawnMendesHour) December 16, 2025

Вечерята в Рио е само част от поредица публични появи на звездната двойка в Бразилия. В социалните мрежи вече се разпространи и видео, на което двамата изглеждат да плуват заедно на плажа. По-късно през седмицата Шон и Бруна бяха забелязани и на летище в Бразилия, като с тях беше и нейното куче.

Shawn Mendes and Bruna Marquezine at the airport in Sao Paulo pic.twitter.com/tnyRHSJbFK — The Mendes Updates (@TheSMendesUpdt) December 16, 2025

Любопитен факт е, че Бруна Маркезини не е непозната на светските хроники – преди време тя имаше връзка с футболиста Неймар, която се развиваше с множество паузи и помирения и бе широко отразявана от медиите. Това добавя допълнителен интерес към новата ѝ поява с Шон Мендес.

Макар нито един от двамата да не е коментирал официално слуховете, всичко подсказва, че отношенията им се развиват повече от добре. А Шон Мендес със сигурност не е непознат с връзките си с известни и красиви жени - сред бившите му половинки са певицата с кубински корени - Камила Кабейо, и Сабрина Карпентър, чието парче "Espresso", се првърна в истински хит.