"Ергенът: Любов в рая": Кристина остави Петър и призна за любовта си към Виктор

Кристина и Петър бяха сред финалистите в риалити формата "Ергенът: Любов в рая", но въпреки романтичните признания от страна на актьора и годежа им в последния епизод, връзката им не е просъществувала извън телевизионния формат. След края на снимките Криси е гост в "Надкаст", където разказа за отношенията си с Петър, раздялата и отговори на слуховете за връзката ѝ с Виктор, който пък е имал бурна раздяла с Дениз.

Кристина призна, че въпреки хармоничните си отношения с Петър, е знаела, че извън шоуто няма да се получи. Тя дори разкри, че връзката ѝ с Петър започва по-скоро като "стратегия", провокирана от неговите постоянни закачки. "Винаги е имало едно усещане, че навън нещата няма да бъдат по същия начин", обясни тя.

Интересен факт за нея е, че при влизането си в предаването не очаквала да изпита истинска любов. Първоначално се насочва към Орлин, тъй като харесала външността му, но липсата на интерес от негова страна я кара да даде шанс на Петър. Много скоро след финала обаче се разделят - причините да прекратят отношенията си са много, но Криси не пожела да ги изброи.

Още: Пореден развален годеж след "Ергенът: Любов в рая"

Месец след раздялата им, на рождения ден на Габи Цонева, Кристина се впуска в носталгичен разговор с Виктор, който по това време вече е прекратил връзката си с Дениз.

Впоследствие Кристина и Виктор излизат няколко пъти като приятели, но запалват искрата на любовта, а блондиката не крие голямата новина.

"Ние живеем заедно", призна Кристина за връзката си с Виктор.

Версията на Петър

От LadyZone споделят, че според Петър причината за раздялата им е в "различните етапи от живота". „Малко жени биха изтърпели моята професия и вечните пътувания“, признава Петър. Докато той е ориентиран към развитие на актьорската си кариера и има много предстоящи пътувания, Кристина е насочена към създаване на семейство.

Към днешна дата той не е приятел нито с Кристина, нито с Виктор, но е запазил добрите си чувства.

Още: Маги Томова намекна за любов с Калоян от "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕО)