Тайната е разкрита: Синът на Джон Траволта се оказа син и на внучката на Елвис Пресли

19 декември 2025, 10:48 часа 0 коментара
Правният спор разкри, че най-малкият син на Джон Траволта и покойната му съпруга Кели Престън е биологичен син на внучката на Елвис Пресли. TMZ съобщава, че "шокиращи официални документи" твърдят, че Джон Траволта и Кели Престън са използвали яйцеклетките на актрисата Райли Киоу, дъщеря на покойната Лиза Мари Пресли и внучка на Елвис Пресли и Присила Пресли, за да се добият със сина си Бен (на 15 години). Документите включват ръчно написана бележка с думите "CA fertility partners", "Бен Траволта" и "Кели Престън е носила бебето". В размяна на съобщения Бен Траволта е наричан "красивият правнук на Присила".

Съдебни дела и още повече болка

Лиза Мари Пресли, Присила Пресли и Райли Киоу, снимка: Getty Images

Всичко това излезе наяве, след като Брижит Крузе, бизнес партньорката на Присила Пресли, съди Навароне Гарсия (синът на Присила) за нарушение на договора. В документите, които обикалят света, Брижит Крузе твърди, че Майкъл Локууд, бившият съпруг на Лиза Мари Пресли, ѝ е казал, че Кели Престън не е могла да има деца. Крузе твърди, че Джон Траволта и Кели Престън са използвали яйцеклетките на Лиса Мари за бременност, но след това казали, че не ги искат, защото не желаят "яйцеклетки на хероин".

"Брижит Круз и нейните съучастници нямат етични ограничения, за да причинят още повече болка на Присила Пресли и нейното семейство". Уейн Харман заяви пред TMZ, че "след като загубиха едно след друго всички дела по този случай и след като неуспешно се опитаха да отстранят адвоката на Пресли, Марти Сингър, от представляването ѝ по този въпрос, Брижит Крузе, Кевин Фиалко и техните съучастници показаха, че няма етична граница, която не са готови да преминат, за да причинят още болка на Присила Пресли и нейното семейство", пише "Marca".

Яна Баярова
