Анджела Басет и Мел Брукс получават почетни награди "Оскар"

През ноември Басет, актьорът, режисьор, сценарист, текстописец, продуцент и писател Мел Брукс и филмовата монтажистка Каръл Литълтън ще получат почетни "Оскар"-и на наградите на Управителния съвет на киноакадемията. На събитието Мишел Сатър от института "Сънданс" ще бъде удостоена с хуманитарната награда "Джийн Хершолт".

"Управителният съвет на Академията е развълнуван да отличи четирима новатори, които преобразиха филмовата индустрия и вдъхновиха поколения режисьори и почитатели на киното", се посочва в изявлението, направено от президента на Академията за филмово изкуство и наука Джанет Янг.

Снимка: Getty Images

Повечето от тазгодишните носители на почетните награди на киноакадемията не са печелили състезателни "Оскар"-и. Изключение прави 96-годишният Мел Брукс, който получава приза за оригинален сценарий за филма "Продуцентите" (1968).

Брукс започва кариерата си като сценарист, а през следващите 70 години пише сценарии и книги, режисира, играе и се изявява като продуцент в киното, телевизията и на Бродуей. Ветеранът е сред малцината носители на "голямата четворка" ЕГОТ - водещите награди за телевизия, музика, кино и театър "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони". Мел Брукс има още две номинации за "Оскар".

Шестдесет и четири годишната Анджела Басет също има две номинации за награди на американската киноакадемия - за ролите си на Тина Търнър във филма "What's Love Got to Do With It" и в супергеройската продукция "Черната пантера: Уаканда завинаги".

Името на 81-годишната Каръл Литълтън може да не е толкова разпознаваемо, колкото на останалите носители на почетни награди "Оскар", но филмовата монтажистка е работила почти пет десетилетия с някои от най-добрите режисьори в Холивуд и е монтирала филми като "Голямото замръзване" и "Манджурският кандидат". Единствената ѝ номинация за "Оскар" е за монтажа на филма "Извънземното" на Стивън Спилбърг. Литълтън е омъжена за оператора и бивш президент на американската киноакадемия Джон Бейли.

Мишел Сатър ръководи прочутите арт програми на института "Сънданс" повече от 40 години и е помагала на режисьори като Пол Томас Андерсън и Райън Куглър в най-ранните етапи от кариерата им.

Наградите на Управителния съвет на американската киноакадемия ще бъдат раздадени за 14-и пъти на 18 ноември на церемония в хотел "Феърмонт Сенчъри Плаза" в Лос Анджелис, пише БТА.