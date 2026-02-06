Ема Стоун се притеснява за психичното си здраве

Актрисата Ема Стоун предпочита да бъде "наблюдател" и да разглежда съдържанието на другите хора в социалните мрежи, вместо да създава профил в платформа за споделяне на снимки чрез своето име. Попитана дали някога би започнала уебсайт за лайфстайл, тя каза пред "Rolling Stone": "Абсолютно не." Носителката на "Оскар" откровено сподели защо не използва Instagram. Като причина да стои далеч от социалните мрежи тя посочи здравето си. "Затова дори нямам Instagram. Прекалено се притеснявам за собственото си психично здраве, за да бъда ангажирана по този начин, и затова съм такъв наблюдател и обичам да следя съдържанието на другите хора.", цитират я от "People".

Снимка: Getty Images

Въпреки това, актрисата, която има дъщеря Луиз на 4 години с режисьора Дейв Маккари, припомни, че още от малка е била увлечена по създаването на уебсайтове и блогове. Тя обясни, че в момента се интересува от "модно съдържание, креативно писане и малко клюкарски материали", които обикновено чете.

Дигитален детокс

Тази връзка със съдържанието и дигиталния свят обаче е внимателно премерена. Стоун ясно подчертава, че предпочита да бъде "наблюдател" вместо активен участник в социалните мрежи. Това решение отразява един все по-значим въпрос в съвременното общество: влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве. Изследвания показват, че прекомерното използване на Instagram и други платформи може да увеличи тревожността, депресията и усещането за социално сравнение.

Ема Стоун, като публична личност, избира да защити своето психично равновесие и да постави граници в дигиталния свят.

Снимка: Getty Images

В същото време актрисата остава активна творчески – наскоро тя участва в рекламата платформа за създаване на уебсайтове и онлайн магазини, в която сама закупува домейн, използван в кампанията.

Стоун е и номинирана за предстоящите награди "Оскар" за ролята си в "Bugonia", както и като продуцент на филма, номиниран за "Най-добър филм", с което направи исторически рекорд.

