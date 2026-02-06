Неочакван злодей от фентъзи роман се превърна в новогодишен символ

С приближаването на Годината на Коня в Китай се появи неочаквано лице като символ на късмет: злодей от магьосническия свят на „Хари Потър“, съобщи Си Ен Ен. Драко Малфой, привилегированият тийнейджър и враг на Потър в изключително успешната поредица книги на Дж. К. Роулинг, започва да се появява във празнични украси в страната преди Лунната нова година. Късметът се крие в името: „Malfoy“ се транслитерира на мандарин като „Ма Ър Фу“. Първата дума „Ма“ означава „кон“, докато третата се отнася до добрия късмет. Прочетени заедно, думите звучат като „конете носят късмет“.

Годината на Коня

Видеа в китайските социални мрежи показват хора, които украсяват домовете си с червени плакати с благопожелателни фрази, известни като fai chun или chunlian, като част от ежегоден празничен ритуал. Само че този път, наред с посланията за богатство и здраве, се появява и характерната усмивка на русокосия побойник от училището „Хогуортс“. Годината на Коня започва на 17 февруари с края на Годината на Змията (животно, също толкова подходящо за Малфой, като символ на „Слидерин“ — неговия дом в „Хогуортс“).

Франчайзът „Хари Потър“ е изключително популярен в Китай. Още преди излизането на последната книга през 2007 г. бяха продадени близо 10 милиона преведени копия, съобщи китайският издател пред държавния телевизионен оператор CCTV през същата година.

Том Фелтън, който игра Драко Малфой във филмовата поредица „Хари Потър“ в продължение на десет години от 2001 г., отбеляза този неочакван културен феномен, свързан с най-известната му роля.

Той публикува снимка в Instagram на огромен банер, окачен в атриума на китайски търговски център, на който персонажът е изобразен в магьоснически костюм. Кратък клип в Douyin, китайската версия на TikTok, показва как някой залепва своя fai chun с лицето на Малфой върху хладилника си. Видеото събра повече от 60 000 харесвания, като друг потребител коментира: „Ти си гений“, цитиран от БГНЕС.