Емблематична водеща се оттегля от дневно предаване

След седем успешни сезона, певицата Кели Кларксън обяви, че ще се оттегли като водеща на американското токшоу "The Kelly Clarkson Show", комбиниращо интервюта, музикални изпълнения и забавни сегменти. Решението ѝ, което бе обявено в публикация в Instagram на 2 февруари, е продиктувано от желанието ѝ да постави семейството и децата си като приоритет – 11-годишната Ривър Роуз и 9-годишния Ремингтън Александър.

Снимка: Getty Images

"Това не беше лесно решение, но този сезон ще бъде последният ми като водеща на "The Kelly Clarkson Show", сподели Кларксън. "Оттеглянето от ежедневното разписание ще ми позволи да приоритизирам децата си, което ми се струва необходимо и правилно за следващата глава от нашия живот."

Въпреки това водещата увери феновете си, че това не е сбогом. Тя планира да продължи да се занимава с музика и да се появява като съдия в The Voice, а шоуто ще продължи да се излъчва до есента на 2026 г., като в него ще участват специални гост-водещи.

Още: Това не е краят: Ева Кикерезова отново в телевизионния ефир

Оттеглянето на Кларксън идва няколко месеца след трагичната загуба на нейния бивш съпруг и мениджър на таланти Брандън Блексток, който почина от рак през август. Въпреки трудностите, Кели изрази дълбока благодарност към екипа, бандата, феновете и NBC за подкрепата през годините.

Повече за шоуто на Кели

The "Kelly Clarkson Show" дебютира през 2019 г. и бързо се утвърди като едно от най-популярните дневни предавания. Сегментът Kellyoke, в който Кларксън изпълнява кавъри на популярни песни, се превърна в културен феномен, като феновете наричат мощните ѝ вокали „Ефектът на Кели Кларксън“.

През седемте години на излъчване шоуто спечели 24 дневни награди Еми, включително четири поредни за „Изключителен дневен токшоу сериал“ и четири поредни за „Изключителен водещ на токшоу“. Освен това получи признания от People’s Choice Awards, Gracie Awards, Webby Awards и Make-Up Artists & Hair Stylists Guild Awards, както и множество номинации от Critics’ Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, GLAAD Media Awards и Writers Guild of America Awards.

Източници: ABC News, People

Още: Чуждестранни таланти се впускат новия сезон на "Hell's Kitchen" за "Екшън без граници"