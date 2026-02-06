Съпругът на Елтън Джон обвини "Daily Mail" в хомофобия

Дейвид Фърниш - съпруг на британския певец Елтън Джон, заяви пред Висшия съд в Лондон, че издателят на "Daily Mail" неправомерно е придобил информация за тях, включително от приятеля им принц Хари, предаде Ройтерс. Фърниш, който заедно с Джон е един от седем човека, които съдят издателя Associated Newspapers за нарушаване на личното пространство, добави, че заглавията на "Daily Mail" са били "активно хомофобски".

Издателят отрича обвиненията за проследяване на телефони и други незаконни действия, което са отправени от Фърниш, Джон и другите ищци и смята, че информацията, която неговите издания са съобщили, вече е била публична или е придобита чрез законни източници. Адвокатът на издателството Катрин Еванс предполага, че информацията в историите, свързани с оплакванията на Фърниш и Джон, е дошла от други медии, уебсайта на Елтън Джон или изявления на неговия говорител. Но при даването на показания чрез видеовръзка, Фърниш каза, че детайлите в статиите на "Daily Mail" са много по-специфични.

Тежко дело с много ищци

Снимка: Getty Images

Той е шестият ищец, дал показания в делото, след принц Хари, актрисите Елизабет Хърли и Сейди Фрост, бившия законодател Саймън Хюз и активистката против расизма Дорийн Лорънс. Джон ще даде показания днес. Делото на Фърниш и Джон касае 10 статии, публикувани между 2002 г. и 2015 г., включително историята в "Mail on Sunday" за концерта по случай отбелязването на 10-ата годишнина от смъртта на майката на принц Хари – принцеса Даяна.

В писмени показания Фърнш твърди, че той и Джон смятат, че стационарните им телефони са подслушвани и че "Daily Mail" е въвлечен в "кражба на наша информация чрез приятелите ни Елизабет Хърли и принц Хари". Относно статия от 2010 г. за това, че двамата с Джон ще имат дете чрез сурогатна майка, Фърниш казва, че "Daily Mail" е получил копие от удостоверението за раждането на сина им преди тях, което е било "крайно тревожно", съобщава БТА.