Бони Райт печели "Грами" за песен на годината с "Just Like That" (ВИДЕО)

В неделя американската блус, фолк и кънтри певица Бони Рейт неочаквано спечели "Грами" за песен на годината - отличието е за песента ѝ "Just Like That". Признаваната от критиката 73-годишна певица изпревари поп звезди като Бионсе, Адел и Тейлър Суифт, за да вземе наградата, отличаваща авторството на песни.

"Толкова съм изненадана", каза Рейт при приемането на наградата, след като излезе на сцената.

Лизо получи "Грами" за запис на годината - наградата за цялостно изпълнение на песен - за сингъла си "About Damn Time". Спечелването на наградата е нещо като завръщане за Лизо, която беше определяна като голямата победителка през 2020 г., но загуби шансовете си за голяма награда заради поп феномена Били Айлиш.

За наградата за песен на годината, която се присъжда за авторство, се съревноваваха още създателите на "About Damn Time" на Лизо, "All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)" на Тейлър Суифт, "As It Was" на Хари Стайлс, "Bad Habit" на Стив Лейси, "Break My Soul" на Бионсе, "Easy On Me" на Адел, "God Did" на диджей Калед, "The Heart Part 5" на Кендрик Ламар.