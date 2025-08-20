Шокиращ обрат и нови участници в "Диви и красиви" променят всичко (ВИДЕА)

Искри от любов, противоречиви чувства, бурни емоции и дори проява на лека ревност разтърсиха участниците в романтичното риалити "Диви и красиви" във вторник вечер (19 август). След обединението на мъжете и жените и възможността да се опознаят за първи път очи в очи в Палата на любовта, първата целувка за сезона вече е факт. Неочакваната близост между Джулия и Божин стана повод за неразбирателства, а отказът от страна на 22-годишното момиче да сподели за случилото се пред останалите дами доведе до ескалация на напрежението.

Кулминацията обаче не бе само това, но и един обрат, който несъмнено ще промени оформените до момента отношения между търсещите любовта. По време на вечерния коктейл водещата Маги Томова покани две нови необикновени и различни личности да се присъединят към всички.

29-годишният Асен, който е от ромски произход, и амбициозната Радослава, която е на 24 и живее с витилиго, се срещнаха на сляпо, а след това заедно се появиха пред другите участници, които ги посрещнаха топло и с усмивки.

По време на коктейла отношенията между Марсел и Ренета рязко тръгнаха в негативна посока и той реши да сложи край на комуникацията си с "докторката", както я наричаше преди да разбере името ѝ.

Повече за новите участници

Асен по образование е зъботехник, а по професия – фитнес инструктор. Той е от ромски произход, но иска да покаже много повече от себе си. За него най-важни в отношенията между мъжа и жената са уважението и доброто отношение.

Радослава е млада и амбициозна жена, въпреки своя кожен недостатък – витилиго, който често ѝ е пречил в отношенията с мъжете и в начина, по който я възприемат. Тя мечтае да срещне своята сродна душа.

