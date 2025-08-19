Бляскаво тържество: Деси Слава кръсти внучка си (СНИМКИ)

На 17 април миналата година една от най-харесваните родни изпълнителки - Деси Слава, прегърна първото си внуче, което носи името на известната си баба. Година по-късно певицата отбеляза кръщенето на малкото момиченце с голямо бляскаво парти, на което присъстваха много гости. Въпреки че самата Деси Слава все още не е публикувала снимки от събитието в профилите си в социалните мрежи, в публичното пространство се появиха кадри, от които можем да видим тържеството по случай специалния ден. А малката Десислава е била кръстена на 15 август - навръх Голяма Богородица.

Като на сватба

Празненството за кръщенето е било наистина пищно, като от снимки в социалните мрежи виждаме, че снахата на Деси Слава е заложила на блестяща визия за празника на малката си дъщеричка.

Според онлайн източници гласовитата баба е пяла за семейството си от сърце, като е развеселила гостите в празничния ден. На събитието е присъствала и естрадната изпълнителка Мими Иванова. Макар да не го бяха афиширали публично, е ясно, че тя е леля Деси Слава.

Не по-малко впечатляващ е бил и тоалета на звездната баба - Деси Слава избрала изтънчен костюм в зелен нюанс, който подчертава фигурата ѝ, като личи, че е свалила доста килограми.