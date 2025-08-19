Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Георги Блажев пострада сериозно на аквапарк в Несебър (СНИМКИ)

19 август 2025, 17:02 часа 0 коментара
Георги Блажев пострада сериозно на аквапарк в Несебър (СНИМКИ)

Писателят Георги Блажев, който често споделя размислите си в социалните мрежи и разказва за интересни случки от ежедневието си, този път шокира последователите. Сега историята му никак не е забавна, а пълна с неприятности и поуки. Той сподели за инцидент в аквапарк край морето, където пострадал - извадил рамото си, след което се наложило да потърси спешна медицинска помощ. 

Блажев се надява, че с разказа си ще бъде от полза и ще предпази други хора от "нараняване или нещо още по-страшно". 

Заедно с половинката му Ива, сина му Боян и общи семейни приятели Георги Блажев посетил аквапарк в Несебър. Въпреки че в началото всичко преминавало без проблеми и с много забава, на един от атркционите се случил непредвиден инцидент.

Още: 8-годишно дете почина в Несебър след падане с парашут

"Задължен съм да спомена, че навсякъде има разлепени табели, на които пише, че трябва да сте легнали в пояса при спускането. В последния момент обаче, Боян се отказва и иска да се върнем. Служителят (младо момче) му показва как да си пъхне краката под ръцете ми, а неговите ръце инстинктивно ме гушват около врата. Питам момчето дали това ни разположение е нормално, защото не бях виждал такова, и той леко колебливо отвръща: "Може и така". Тук аз съм за бой, защото не настоявам за по-категоричен отговор. Тоест - ние тръгваме в грешна, доста изправена позиция, която служителят не коригира.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

И тук идва страшното. Самото спускане не трае дълго, но точно преди кулминацията на Кобрата (бел.ред: името на атракциона) - почти отвесно падане надолу - рязко спираме на място за стотни от секундата. Явно заради грешно разпределената тежест заковаваме на място и от това рамото ми се изважда. За първи път ми се случва, но и без диплома по медицина, човек лесно се досеща какво се случва." 

Вчера си извадих рамото, а днес лека-полека си изваждам поуките. Разказвам ви тази история без настървение и размахване...

Posted by Георги Блажев on Tuesday, August 19, 2025

Въпреки болката, Блажев не се издава пред сина си, за да не го изплаши, и успява с едната ръка да избута пояса напред, за да излязат навън. Веднага след това посещава медицинския център в аквапарка. 

Съвети от преживяното 

Още: Миролюба Бенатова за детето, паднало от парашут: Това е самоунищожението на България

В разгара на летния сезон Блажев се обърна към последователите си с апел да внимават и да бъдат предпазливи във всяко отношение. Той обясни, че няма нищо срамно в това да питаме, дори по няколко пъти, ако се налага. "Не разчитайте на колективната съвест, на системата, на нормалността, изберете си дума. Постоянно се случват най-немислими неща... Истината е, че живеем на място, на което трябва да се пазим от хората, на които им се плаща да ни пазят."

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
инцидент аквапарк Георги Блажев
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес