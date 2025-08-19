Георги Блажев пострада сериозно на аквапарк в Несебър (СНИМКИ)

Писателят Георги Блажев, който често споделя размислите си в социалните мрежи и разказва за интересни случки от ежедневието си, този път шокира последователите. Сега историята му никак не е забавна, а пълна с неприятности и поуки. Той сподели за инцидент в аквапарк край морето, където пострадал - извадил рамото си, след което се наложило да потърси спешна медицинска помощ.

Блажев се надява, че с разказа си ще бъде от полза и ще предпази други хора от "нараняване или нещо още по-страшно".

Заедно с половинката му Ива, сина му Боян и общи семейни приятели Георги Блажев посетил аквапарк в Несебър. Въпреки че в началото всичко преминавало без проблеми и с много забава, на един от атркционите се случил непредвиден инцидент.

"Задължен съм да спомена, че навсякъде има разлепени табели, на които пише, че трябва да сте легнали в пояса при спускането. В последния момент обаче, Боян се отказва и иска да се върнем. Служителят (младо момче) му показва как да си пъхне краката под ръцете ми, а неговите ръце инстинктивно ме гушват около врата. Питам момчето дали това ни разположение е нормално, защото не бях виждал такова, и той леко колебливо отвръща: "Може и така". Тук аз съм за бой, защото не настоявам за по-категоричен отговор. Тоест - ние тръгваме в грешна, доста изправена позиция, която служителят не коригира.

И тук идва страшното. Самото спускане не трае дълго, но точно преди кулминацията на Кобрата (бел.ред: името на атракциона) - почти отвесно падане надолу - рязко спираме на място за стотни от секундата. Явно заради грешно разпределената тежест заковаваме на място и от това рамото ми се изважда. За първи път ми се случва, но и без диплома по медицина, човек лесно се досеща какво се случва."

Въпреки болката, Блажев не се издава пред сина си, за да не го изплаши, и успява с едната ръка да избута пояса напред, за да излязат навън. Веднага след това посещава медицинския център в аквапарка.

Съвети от преживяното

В разгара на летния сезон Блажев се обърна към последователите си с апел да внимават и да бъдат предпазливи във всяко отношение. Той обясни, че няма нищо срамно в това да питаме, дори по няколко пъти, ако се налага. "Не разчитайте на колективната съвест, на системата, на нормалността, изберете си дума. Постоянно се случват най-немислими неща... Истината е, че живеем на място, на което трябва да се пазим от хората, на които им се плаща да ни пазят."