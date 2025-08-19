Бела Торн предложи брак на партньора си, но отнесе голяма критика (ВИДЕО)

В събота, 16 август, 27-годишната певица и актриса Бела Торн сподели публикация в Instagram, в която разкри, че е паднала на колене и е направила предложение за брак на Марк Емс. Към поредица от снимки и видеоклипове от необикновения момент тя написа: „Преди 3 години се запознахме, година по-късно той ми предложи, а сега – година след това – го направих и аз"

В клипа се вижда как Торн коленичи пред филмовия и телевизионен продуцент и му поднася пръстен в кутийка. Кадрите показват романтичната атмосфера, която е създала за повода – множество свещи, пъстри цветни аранжировки и червени балони във форма на сърца с надпис: „Обичам те.“

Докато много от последователите на Торн изразиха подкрепата и добрите си пожелания в коментарите, един потребител написа: „Добре, дами, нека не превръщаме това в нещо нормално, нали?“ Коментарът събра близо 80 000 харесвания.

В неделя, 17 август, Торн реагира на този и подобни коментари чрез стори в Instagram акаунта си. Към снимка на Марк Емс с куче в скута му, тя сподели, че намира коментарите за предложението за "доста забавни". Тя отбеляза, че мненията са напълно противоположни - от хора, които изобщо не одобряват идеята жена да прави предложение за брак, до такива, които казват "това е най-сладкото нещо".

Планове за модно шоу с четири булчински рокли

Марк Емс първи предложи брак на Бела Торн през май 2023 г. в дома ѝ в Калифорния, съобщи "Vogue", цитирани от People. Според изданието, той ѝ поднесъл пръстен с диамант с изрязана форма "емералд".

Още тогава Торн имала ясна представа как иска да изглежда сватбеният ѝ ден - споделя пред "Vogue", че мечтае да се омъжи на село във Великобритания, откъдето е нейният годеник.

Бъдещата булка също така разкрива, че възнамерява да превърне събитието в малко модно шоу, като не планира да носи само една, а цели четири рокли. "Всяка булка не се нуждае от една рокля, а от четири!", казва тя.

Размишлявайки върху първата си среща с Марк Емс на рождения ден на Кара Делевин в Ибиса през 2022 г., звездата от Дисни разказва пред Vogue: „Беше любов от пръв поглед, точно когато слънцето изгряваше.“

В ексклузивно интервю за People през декември 2023 г., Торн сподели, че връзката ѝ с Емс е „станала още по-силна“ след годежа.

„С всеки изминал ден като че ли се сближаваме още повече,“ обясни тя.