Войната в Украйна:

Дуа Липа за годеника си: По-щастлива съм от всякога

20 август 2025, 08:18 часа 0 коментара
Дуа Липа за годеника си: По-щастлива съм от всякога

Съдържание:

Дуа Липа е „по-щастлива от всякога“, откакто се сгоди за Калъм Търнър, и признава, че се влюбва все повече и повече в него. Певицата започна връзка с актьора от „Masters of the Air“ през януари 2024 г. Дуа обяви годежа им през юли 2025 г.

29-годишната звезда даде интервю за глобалното издание ICONS на списание Harper’s BAZAAR, споделяйки щастието си с 35-годишния Калъм, след като години наред пазеше в тайна емоциите си.

Какво сподели Дуа Липа за годеника си

Още: Дуа Липа потвърди: Да, сгодена съм!

„Обичам любовта. Тя е нещо прекрасно. Наистина вдъхновяващо. Осъзнаваш, че се влюбваш толкова силно по най-добрия възможен начин. Тази уязвимост е толкова плашеща, но се чувствам късметлийка, че мога да я изпитам. Прекарах много време, пазейки и защитавайки сърцето си, затова сега се освобождавам от това чувство и просто си казвам: „Добре, ако трябва да ме наранят, тогава това ще се случи“. Трябва просто да позволя на любовта да влезе в живота ми“, заяви певицата.

Дуа, която беше снимана от Антъни Секлауи за Harper’s BAZAAR, беше попитана как се чувства, когато говори толкова открито за връзката си, на което тя отговори: „По-щастлива съм от всякога, така че ми се струва, че правя лоша услуга, като не говоря за това. Когато си публична личност, всичко, което е много лично, е много уязвимо. Не е, че не искам да го споделям“.

Положителна енергия с музиката ѝ

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В друго интервю за Harper’s BAZAAR Липа говори за това, че вярва, че това, за което пише в песните си, се сбъдва, и затова се старае да разпространява положителна енергия в музиката си.

Още: Като сестри: Коя е българската Дуа Липа? (СНИМКИ)

„Имам твърдото убеждение, че всичко, което пиша, се сбъдва. Затова винаги съм много, много предпазлива с нещата, които пиша. Не се опитвам да вкарам някаква луда енергия в света. Опитвам се просто да бъда леко настроена, да се забавлявам и да споделям преживяванията си“, каза тя.

Разказвайки как се чувства, когато пее на живо, Дуа добави: „Има момент, когато излизам сред публиката и тази част от мен не е същата, както когато просто пея, изпълнявам и танцувам. Когато пея песните, се чувствам наистина силна. Стаите стават по-големи. Искам да направя големите пространства да изглеждат малки“.

Източник: БГНЕС

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Дуа Липа информация 2025
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес