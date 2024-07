Брад Пит с Инес де Рамон на Формула 1 във Великобритания (СНИМКИ)

Рядко срещаната публична поява на Брад Пит и приятелката му Инес де Рамон на Гран При на Великобритания привлече вниманието с това, че двамата постоянно се държаха за ръце и демонстрираха голяма близост. Двойката, която е във връзка от края на 2022 г., беше забелязана сред гостите на състезанието на пистата "Силвърстоун" в Нортхемптън, Англия, което бе спечелено от Люис Хамилтън. 60-годишният Пит носеше жълто бомбър яке и шапка, а 34-годишната Де Рамон - синя рокля с черни ботуши.

Brad Pitt and his girlfriend, Ines de Ramon, packed on the PDA at the British Grand Prix. https://t.co/eqpO62qtt7