Мили Боби Браун и Джейк Бон Джоуви осиновиха момиченце

Мили Боби Браун обяви, че е станала майка, след като през лятото заедно със съпруга си Джейк Бон Джови са осиновили момиченце, с което са започнали ново приключение в живота си. Звездата от "Stranger Things" се омъжи за модела и син на легендарния музикант Джон Бон Джови през май 2024 г. на частна церемония в САЩ. След това, през септември същата година, те отпразнуваха втора сватба във Флоренция, Италия. Сега те са семейство от трима души. Известната актриса се обърна към 64 милиона последователи в официалния си Instagram акаунт, споделяйки снимка с няколко думи и рисунка на върба заедно с Джейк, за да обяви новината.

"Това лято посрещнахме нашата сладка малка дъщеричка чрез осиновяване", пише към изображението. "Ние сме изключително развълнувани да започнем този красив нов етап от родителството в мир и уединение", написаха те, подчертавайки желанието си да отгледат дъщеря си, обградена с любов и далеч от медийното внимание, на което са постоянно изложени.

За финал се казва: "И така станахме трима. С любов, Мили и Джейк Бон Джоуви."

Искат голямо семейство

Това момиченце се ражда, след като 21-годишната актриса изрази желанието си да стане майка през март тази година по време на участието си в подкаста "SmartLess": "Не виждам голяма разлика между това да имам свое дете и да осиновя. А аз исках да имам голямо семейство. Аз съм една от четири деца. Той е един от четири деца. Така че, без съмнение, това е част от бъдещето ни", каза тя.

Джак споделяше желанието на Мили, въпреки че настояваше, че първо трябва да се оженят. И точно това направиха. Двамата започнаха като просто приятели, но през 2021 г. между тях пламна любовта и те разбраха, че никога повече не искат да се разделят. Две години по-късно се ожениха. Сега към семейството им се присъедини нов член.

Междувременно Мили ще завърши историята на Единадесет в петия и последен сезон на "Stranger Things" – ролята, която я направи известна на 12-годишна възраст. Финалът на тази Netflix поредица ще бъде излъчен в три части: първата част ще бъде излъчена на Деня на благодарността, втората - на Коледа, а финалът - на 31 декември. Освен това, Боби Браун има бъдещ проект с „Енола Холмс“ на стрийминг платформата, където, пише "Marca".