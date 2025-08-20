Войната в Украйна:

Любо Киров за клипа със средните пръсти: "Много моралисти с камъни в ръце" (ВИДЕО)

20 август 2025, 22:45 часа 0 коментара
Любо Киров за клипа със средните пръсти: "Много моралисти с камъни в ръце" (ВИДЕО)

Един от най-обичаните съвременни български певци - Любо Киров, в последните дни стана доста обсъждан, но не заради музикално постижение, а заради определен момент от негов концерт, в който изпълнителят показва твърде изненадваща за мнозина своя страна. Във видео, което активно се споделя в социалните мрежи, се вижда как Киров, видимо ядосан за нещо, вдига средни пръсти, без да се съобразява, че зад него на сцената има деца, използва цинизми и според мнозина се държи агресивно.

Отговорът на Любо Киров

Самият Киров пазеше мълчание известно време, но не задълго. Ето какво написа той за въпросното видео и възмутените коментари, заляли българското интернет пространство:

"Да, на моите концерти, "моите хора" знаят, че понякога съм малкo no "Rock & Roll" в uзkаза си, но се uнmepecyвam om ucmuниme, кouтo казвам! Начина по който говоря на концертите е "мой начин", защото съм, като домакин в собствената си къща. В медийното пространство съм спазвал винаги етикет и благоприличие!

Както Роби Уйлямс може да започва концертите си със: "Здравейте, днес вашите з.....и са мои .." и да няма възмутени, така и на моите концерти смеха, танците, самоиронията и сериозното говорене се преплитат в над два часа шоу, което е добре да се види и чуе цялото без "изрезки" направени в "къщата ми".

И още нещо: Много моралисти с камъни в ръце...винаги е имало, не се притеснявам!

Пазете се повече от учтиви u възпитани лъжци!

Едва сега започва всичко и е за добро!".

Припомняме, че през юли Любо Киров тръгна на турне, което вече премина през Варна, Пловдив и Стара Загора. Предстоят концерти в Бургас на 22 август, в София на 16 и 17 октомври и отново във Варна на 9 септември.

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
