Войната в Украйна:

Разкрито е тайнoто приятелство между Кейт Мидълтън и принц Хари

20 август 2025, 10:58 часа 0 коментара
Разкрито е тайнoто приятелство между Кейт Мидълтън и принц Хари

Съдържание:

От години феновете на британското кралско семейство спекулират за личните отношения между членовете му. Отвъд официалните изяви и маханията от балкона, винаги е имало слухове за по-лични връзки – като тази между Кейт Мидълтън, сега принцеса на Уелс, и нейния зет принц Хари. Тази връзка отново е в центъра на вниманието благодарение на Грант Харолд, бивш кралски камердинер, който е служил в кралското домакинство в продължение на седем години. В новата си книга с мемоари, озаглавена „Кралският камердинер: Моят забележителен живот в кралската служба“, Харолд споделя истории за приятелството между Кейт и Хари, което те са имали дълго преди Хари да се премести в Калифорния с Меган Маркъл, херцогиня на Съсекс.

Приятелство, скрито на пръв поглед

Според Харолд, връзката им не се е ограничавала само до семейни събирания или официални задължения. Кейт и Хари често прекарвали време заедно насаме, когато принц Уилям отсъствал. „Той излизаше с Кейт“, пише Харолд в откъс, публикуван от The Telegraph. „Когато Уилям отсъстваше, Кейт и Хари правеха разни неща заедно.“

Какви „неща“? Нищо необичайно. Харолд описва пазаруване и посещения в кръчми – малки, ежедневни излизания, които карали кралското семейство да се чувства като всички останали. Това ни напомня, че зад короните и церемониалните роли, кралското семейство някога е имало моменти от нормалния живот.

Още: Кейт Мидълтън и принц Уилям напускат дома си

Динамиката отразявала и усилията на Уилям и Кейт да държат Хари близо. Както обяснява Харолд, те редовно го включвали в ежедневието си, знаейки, че животът в двореца може да бъде изолиращ. "Това беше трио, което изглеждаше сплотено пред публиката, а зад кулисите връзката изглеждаше също толкова искрена."

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

„Сестрата, която никога не е имал“

Още: Кейт Мидълтън затръшна вратата под носа на принц Хари и сложи край на шанс за помирение

Тази версия на събитията съвпада със собствените думи на Хари. През 2017 г. херцогът на Съсекс заяви, че Кейт е „сестрата, която никога не съм имал“. Тези думи рисуваха картина на топлота и доверие между тях, нещо, което оттогава е засенчено от дълбоките разриви в кралското семейство.

За феновете, които са наблюдавали разрива през последните няколко години, спомените на Харолд са почти горчиво-сладки. Те показват време, когато по-младите членове на кралското семейство излъчваха единство и дори се наслаждаваха на прости удоволствия като халба бира в кръчмата.

Днес тонът е съвсем различен. Докладите за напрегнати отношения и ограничена комуникация продължават да доминират в отразяването на монархията. Докато Уилям и Кейт остават в центъра на бъдещето на институцията, решението на Хари да се оттегли постави в светлината на прожекторите това, което е загубено.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Принц Уилям Кейт Мидълтън Кралско семейство
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес