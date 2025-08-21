Войната в Украйна:

Пластичните операции на Кристиано Роналдо: Колко, къде и какви (СНИМКИ)

21 август 2025, 11:41 часа 0 коментара
Съдържание:

Кристиано Роналдо остарява като хубаво вино или поне така изглежда, когато сравняваме снимки на португалската звезда от тийнейджърските му години с настоящи кадри. Въпреки това бившият играч на Реал Мадрид може би крие малка тайна за младежкия си вид на 40-годишна възраст. Изабел Болдуин от "Daily Mail" разговаря с известния нюйоркски пластичен хирург д-р Ели Левин за тайните на младежкия вид на Кристиано Роналдо. Левин не е работил с Роналдо, но смята, че нападателят на Ал Насър е похарчил цяло състояние за многобройни операции, за да поддържа по-младежки вид.

Припомняме, че преди броени дни Роналдо предложи брак на дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес, а тя каза заветното "ДА!".

Различни видове операции

Д-р Левин смята, че CR7 е претърпял ринопластика (известна още като операция на носа), за да подобри формата на носа си. Лекарят смята, че носните кости на Роналдо са били счупени и преобразувани. Към това трябва да се добави ортодонтията, която Кристиано никога не е крил по време на кариерата си. В допълнение към стоматологичните процедури има фасети, за да изглеждат зъбите по-бели и по-прави. Освен това Левин смята, че португалецът е претърпял операция за намаляване на площта на горния венец.

Кристиано Роналдо и Том Брейди, сравними ли са?

Подобно на петкратния носител на "Златна топка", суперзвездата от НФЛ Том Брейди изглежда много по-млад, отколкото е в действителност. Д-р Левин обаче заяви пред "Daily Mail", че според него има съществена разлика между това как Роналдо и Брейди са се подложили на пластична хирургия. Д-р Левин смята, че Роналдо е претърпял множество процедури през годините, за да поддържа младежкия си вид. От друга страна, Брейди е претърпял множество процедури в кратък период от време, което прави външния му вид по-неестествен, пише "Marca".

Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Кристиано Роналдо Пластични операции
