Джеси Айзенбърг ще дари бъбрека си на непознат човек

Американският актьор Джеси Айзенбърг, известен с ролите си във филмите "Социалната мрежа" и "Зрителна измама", ще дари бъбрек на непознат от алтруистични подбуди, съобщава CNN. Джеси Айзенбърг шокира някои зрители по време на участие в предаването "Today" на телевизията с декларация, която сякаш изненада и него. Актьорът беше поздравен от водещия на сутрешното предаване Крейг Мелвин за това, че е голям поддръжник на кръводарителските акции. Айзенбърг помогнал и участваl в акция по кръводаряване, проведена в предаването.

Снимка: Getty Images

Още: Научен пробив: Учени промениха кръвната група на бъбрек, за да го трансплантират

Ще даря бъбрека си след шест седмици. Наистина"", каза актьорът. Докато присъстващите изразиха изненадата си, Айзенбърг добави: Не знам защо. Бях заразен от вируса на кръводарителството."Той допълни, че първоначално е имал идеята да стане донор още преди десетилетие, но никога не е получил отговор от организацията, с която се е свързал тогава.

Недостиг на донори

В САЩ има недостиг на донори на органи, отбелязва CNN. Приблизително 90 000 души са в списъка на чакащите за трансплантация на бъбрек към септември 2024 г., показват данните. Желаещите да дарят обаче са изключително малко, а и винаги трябва да се има предвид съвместимостта с реципиентите. В САЩ има редица кампании, промотиращи донорството и образоващи американците по тази изключително важна тема не само за чакащите трансплантации, но и за цялото общество.

Още: Актьорът, изиграл Марк Зукърбърг, не иска да го свързват с тази роля