Джулия Робъртс сподели нещо неочаквано за жената на Джордж Клуни

06 януари 2026, 09:29 часа 0 коментара
Джулия Робъртс определено се възхищава на семейството на Джордж Клуни и се радва да наблюдава как приятелят ѝ и колега се справя с бащинството. Пред "Variety" 58-годишната актриса говори за Клуни и сподели как е наблюдавала прехода му към ролята на баща на неговите 8-годишни близнаци Александър и Ела. Робъртс каза, че е "толкова специално" да вижда пътя на Джордж Клуни и съпругата му като родители.

"Този етап от живота на Джордж ме изпълва с толкова много радост", откровена е Робъртс. Тя изрази мнението си и за половинката на Клуни, като обясни колко много ѝ се възхищава. "Амал е абсолютна суперзвезда. Никога не бих могла да си измисля друго момиче мечта като нея за Джордж, а да го гледам с децата му - е нещо наистина специално."

По-рано през декември Клуни участва в епизод на подкаста "New Heights" и говори открито за връзката си с близнаците. Докато разговаряше с водещите Травис и Джейсън Келси, гордият баща разкри, че децата му "все още го харесват", но знае, че скоро това ще се промени.

В отговор Джейсън отбеляза, че "тийнейджърските години идват".

"Идват, човече. И ти казвам, братле, дори на 8 години вече дъщеря ми започва да ми върти очи, което е ново нещо", разкри Клуни. "Например, аз ѝ казвам: "Хей, знаеш ли, тати ти е голяма звезда", а тя просто ми върти очите."

Докато говореше с "Entertainment Tonight" на премиерата на "Jay Kelly" през ноември, Клуни сподели, че някои от децата на неговите колеги също се появяват в сцените на филма. Тогава Клуни уточни с усмивка, че предпочита неговите деца да не бъдат  в индустрията. "Всъщност те още не знаят с какво ще се занимавам за препитание. Не, наистина не знаят."

Журналистите предложиха, че близнаците на Клуни може би ще изберат кариера като адвокати по човешки права и международно право, като майка им Амал. "Надявам се. Боже, адвокат? Това би било невероятно", каза Клуни. "Знаете, синът ми на Хелоуин беше облечен като Батман, и аз му казах: "Знаеш ли, аз бях Батман." А той ми отвърна: "Не точно." И аз си помислих, че си няма на идея колко е прав.", цитират го от "People".

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
