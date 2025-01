Елтън Джон сам се подигра на слепотата си (ВИДЕО)

Великият композитор и музикант Елтън Джон бе част от церемонията по връчването на наградите "Златен глобус", на която големите победители бяха филмът "Емилия Перес" и сериалът "Шогун". Тези отличия са първото значимо филмово събитие в САЩ и дават ясни знаци какво да очакваме от най-бляскавата и все още най-очаквана церемония - връчването на "Оскар"-ите. Тази година Американската филмова академия ще раздаде наградите си на 3 март, но според специалисти е възможно някои от големите победители със "Златен глобус" да се разминат със статуетката "Оскар".

Елтън Джон, заедно с авторката на текстове на песни Бранди Карлайл, връчи наградата "Златен глобус" за най-добра филмова музика. На сцената той каза: "Много ви благодаря. За мен тази вечер е много специална. Не знам дали знаете, но много се говори напоследък за моето все по-лошо зрение. Искам само да уверя всички, че не е чак толкова зле, колкото изглежда. Така че съм изключително щастлив, че съм тук тази вечер с моята ководеща Риана." Тази добра самоирония разсмя залата, а след това Бранди Карлайл подхвана сериозната част, водеща към обявяването на победителя в категорията.

