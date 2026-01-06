Кабинетът подаде оставка:

Гери Малкоданска се похвали с порасналата си дъщеря (СНИМКА)

06 януари 2026, 14:07 часа 0 коментара
Гери Малкоданска се похвали с порасналата си дъщеря (СНИМКА)

Гергана Малкоданска е горда и щастлива майка, като не го крие. Преди броени часове популярната синоптичка сподели снимка на дъщеря си Белла и написа трогателни думи по повод четвъртия ѝ рожден ден, който е днес, 6 януари.

Какво сподели Гери в Instagram:

"На този ден преди 4 години се появи Белла. За да изпълни нашето семейство с безгранична радост и благодарност. За да направи усмивката ми още по-широка. За да ни докаже, че имало пълно щастие! ♥️ Благодаря, Беличка! За всеки миг с теб! Бъди здрава, дай Боже. Честити 4 ♥️ Обичаме те ♥️"

Припомняме, че Малкоданска има още едно дете от дългогодишния си партньор - интериорния дизайнер Алекс Ковачев. През 2018 г. се роди техният син Лео, като появата му на бял свят се случи преждевременно. 

"Страхът е голям и най-щастливото нещо в живота ти – раждането, е съпътствано с най-големия ти ужас. Чувствата са много противоречиви. Аз нямах щастието да родя и да прегърна детето си. То беше взето на секундата. Най-големият страх беше, когато ме заведоха при него. Той след това беше месец в болница, аз имах право да го виждам веднъж на ден, за малко време", сподели преди години Малкоданска.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

В момента семейство им е задружно и щастливо, като се радват на много прекрасни моменти заедно, които често споделят и в социалните мрежи. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
Гергана Малкоданска Гери Малкоданска
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес