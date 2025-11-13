Любопитно:

13 ноември 2025, 10:28 часа
"И това доживях": В мрежата публикуваха некролог на кака Лара (СНИМКА)

Изключително грозна и непростима публикация в социалните мрежи стресна потребителите. Става дума за фалшив некролог на Лара Златарева, която всички наричаме кака Лара. В пост в TikTok бе качена черно-бяла снимка на Златарева, на която се вижда, че тя плаче, а надписът към нея гласи: "С най-дълбока скръб и почит искам да Ви съобща, че на 10.11.2025г. от този свят си отиде нашата обичана и уважавана Лара Златарева." След това публикацията продължава с фалшив разказ за последните дни от живота на телевизионната водеща и актриса.

Реакцията на Лара Златарева

Самата актриса съобщи за грозната постъпка и написа следното: "И това доживях. Да видя некролога си… За съжаление това НЕ Е част от спектакъла "ФЕЙК". Това е "новина", публикувана в TikTok от жена на име ПЕПА КЪНЕВА, която притесни доста хора и мои близки…". Златарева запази добрия тон, въпреки че едва ли ѝ е било лесно. Тя добави: "Сигурно има и такива, които се забавляват на подобни неща… Пожелавам на всички здраве и повече креативност със забавите. Не знам каква е целта на подобни "новини". Не намирам и точните думи, с които да отговоря… Жива съм и се чувствам прекрасно. Каня ви на театър - доста по-забавно е."

В края на своята публикация Лара се обръща към режисьорката на постановката "ФЕЙК" в Театър "Българска армия" - Лиза Шопова, в която самата Златарева има роля. "Лиза Шопова, щом хората вече се забавляват с подобни смешки, значи твоята идея за спектакъла "ФЕЙК" наистина е супер актуална и важна. Малко ми е смешно да ви благодаря за съболезнованията, но беше мило. И… между другото имам по-хубави снимки."

Фалшивите снимки и клипове с известни личности не са новост у нас. В началото на октомври Мира Радева разкри видео, създадено с изкуствен интелект, в което нейният образ рекламира продукт за отслабване.

Яна Баярова
