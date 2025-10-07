"Виж колко дебела бях": Фалшива Мира Добрева рекламира отслабване с изкуствен интелект (ВИДЕО)

Телевизионната водеща Мира Добрева се оказа поредната българска известна личност, станала жертва на измамници онлайн. Става въпрос за фалшива реклама с нейния образ, който чрез изкуствен интелект пресъздава гласа и образа ѝ. Видеото рекламира отслабване чрез неясен метод, а заблудените потребители се прехвърлят към съмнителен сайт, в който е описана рецептата. За измамата сигнализира самата Добрева, която дори направи второ видео, чрез което доказва, че рекламата е фалшива.

"Виж колко дебела бях"

Клипът, който самата Мира Добрева качи в своите социални мрежи, е направен доста добре и лесно би заблудил по-наивните потребители, че действително в него се е снимала телевизионната водеща. В рамките на минута "фалшивата" Мира обяснява как с помощта на някаква магическа рецепта е успяла да спре подуването на стомаха и да отслабне драстично. Кадрите на "говорещата" Добрева се редуват с такива от типа "преди и след" на различни дами, като по този начин се внушава, че и те са отслабнали с помощта на същата рецепта.

Мира Добрева пише към клипа: "Това е фалшиво, невярно и противно! AI генериран образ и глас прави реклама на лекарство с моето име и лице. Моля Ви, не се връзвайте...". В коментарите под клипа възмутени потребители пишат, че подобна злоупотреба трябва да се наказва и че скоро никой няма да може да различи истинското съдържание от това, генерирано с изкуствен интелект.

Припомняме, че през лятото на 2025 г. друг популярн българин - Герасим Георгиев - Геро, също беше намесен в подобна фалшива реклама за отслабване.