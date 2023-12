Изкуствен интелект показа как щеше да изглежда днес Фреди Меркюри, ако беше жив (СНИМКИ)

Още: Концертен филм за Queen от 1981 г. показват догодина по кината

Както сами ще се убедите от изображенията, Фреди изглежда наистина впечатляващо. Това си е малко тъжно, тъй като всички ние в една или друга степен бихме се радвали, ако Меркюри не беше напуснал нашия свят и все още създаваше кралската си музика.

He would only look like this if he had never gotten aids.



