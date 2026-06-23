Каква промяна! Милица Гладнишка се втали и разкри как е успяла (СНИМКИ)

Обичаната актриса и певица Милица Гладнишка изненада приятно почитателите си с видима промяна във външния вид. Звездата, която винаги е впечатлявала с чувство за хумор, талант и неподправено присъствие, днес привлича вниманието и с впечатляващото си отслабване. А най-хубавото е, че трансформацията ѝ не е резултат от драстични диети или модерни медикаменти, а от цялостна промяна в начина на живот.

Вместо да търси бързи решения, Милица избира по-трудния, но далеч по-здравословен път. Тя започва да работи с фитнес треньор, който изготвя индивидуална програма, съобразена с динамичното ѝ ежедневие.

Трансформацията е впечатляваща

От месец и половина тя следва стриктно програмата на специалист, на когото се е доверила, който по думите ѝ я е "издърпал и потопил в спортния живот". "Смъкнала съм 4 килограма", призна Милица.

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Снимки: Militsa Ivanova Gladnishka/Instagram, screenshots, колаж: Actualno.com

Особено впечатляващо е, че Гладнишка не говори за лишения, глад или крайни режими. Напротив – тя акцентира върху движението, дисциплината и изграждането на нови навици.

Милица е честна: "Няма да ви лъжа - понякога нарушавах графика, който не е никак тежък. Само че с моята професия много трудно можеш да преоодолееш това, че артистите и певците не можем да се храним преди представление... Ето това е проблемът в нашата професия - нередовното хранене", обяснява Милица във видео, което публикува в социалните мрежи. Тя подчертава обаче, че няма невъзможни неща и този проблем в ежедневието може да се овладее.

Милица споделя, че се чувства добре от 40-минутните тренировки, които включват както по-леки упражнения, така и по-интензивни - с няколко серии.

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Феновете вече забелязват промяната не само във фигурата ѝ, но и в излъчването. Усмивката, с която Милица винаги е покорявала публиката, днес е допълнена от видимо повече енергия и увереност.