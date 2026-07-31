Семейството на Симеон Сакскобургготски се увеличава

Семейството на Симеон Сакскобургготски ще се увеличи с една много красива дама. Принц Мирко Български - най-големият син на принц Кубрат от България и внук на последния български цар Симеон II, обяви годежа си с д-р Марта Ембид – колегата му лекар, с която се е запознал по време на медицинското си обучение в Мадрид, съобщава испанското списание "HOLA".

SAR il principe Mirko di Bulgaria si sposa! Buone notizie dalla Spagna! Il principe Mirko di Bulgaria, nipote del re Simone II e della regina Margarita, si sposerà con Marta Embid l'anno prossimo. pic.twitter.com/7hK5igJm4h — 👑 Rotocalco sulla Monarchia e Aristocrazia 👑 (@BartolucciFabio) July 29, 2026

Изданието разказва, че двойката, която е заедно от 2023 г., ще сключи брак следващото лято в испанската столица – град, който има специално значение и за двамата. Това, което прави годежа им особено уникален, не е само кралската им връзка. За разлика от много млади европейски членове на кралските семейства, принц Мирко е изградил кариера в медицината, а бъдещата му съпруга споделя същата професия, което ги превръща в една от малкото кралски двойки на континента, обединени от медицинска кариера.

Въпреки че принадлежи към бившето кралско семейство на България, принц Мирко до голяма степен е водил живот, далеч от официалните кралски задължения. Роден е в Мадрид и е учил медицина в Университета на Навара, след което се е специализирал в обща хирургия и хирургия на храносмилателната система по време в болница "Клинико Сан Карлос" в Мадрид.

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Там той се запознава с д-р Марта Ембид, която се е обучавала в същата болница и се е специализирала в анестезиология и реанимация.

ROYAL WEDDING AHEAD



Prince Mirko of Panagyurishte, grandson of Bulgaria's last Tsar Simeon II, is engaged to fellow #physician Dr. Marta Embid. The couple, who met while completing their medical training in #Madrid and have been together since 2023, plan to marry in the Spanish… pic.twitter.com/nYlTOyFzbr — Daily Tribune (@tribunephl) July 30, 2026

Решението на принц Мирко да се посвети на медицината не е било случайно. Баща му, принц Кубрат, е уважаван хирург, който практикува в Испания от десетилетия и се превърна в един от най-известните представители на бившето българско кралско семейство в страната, пише "HOLA". Вместо да поеме традиционна кралска роля, принц Мирко следва този пример, избирайки професия, фокусирана върху грижата за другите.

Любовта на Мирко и Марта

Двамата направиха едно от първите си публични появи заедно през април 2024 г., когато присъстваха на сватбата на кмета на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда и Тереса Уркихо, заедно с принц Кубрат и Карла Ройо-Виланова.

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Принц Мирко е внук на Симеон II, последния български цар, който по-късно, след десетилетия в изгнание, заема поста министър-председател на страната от 2001 до 2005 г. Въпреки че монархията в България е премахната през 1946 г., кралското семейство продължава да поддържа тесни връзки с европейските кралски кръгове, особено в Испания, където живеят няколко членове на семейството.