"Обичам тялото си": Джорджина Родригес със силни думи след критиките (СНИМКИ)

Годеницата на Кристиано Роналдо, Джорджина Родригес, използва социалните мрежи, за да отговори на критиките относно външния ѝ вид. Реакцията ѝ е породена от факта, че бяха публикувани снимки от семейната им ваканция, на които тя е по бански и с гордост показва пищните си форми, но много хора се изказаха негативно за фигурата ѝ. В посланието си 32-годишният модел и инфлуенсър защитава правото на всяка жена да се чувства добре в тялото си. Джорджина, която е биологична майка на две от децата на Роналдо, поясни, че тя ще продължи да се променя, за което е благодарна.

Думи с послание

"Тялото ми ще се променя, точно както се променят телата на всички жени. И се надявам това да продължи още дълги години, защото това ще означава, че все още съм жива“, написа Родригес.

Тя обаче призна, че негативните реакции я нараняват и я карат да се съмнява в себе си.

"Тогава се питам... къде е стандартът? Кой определя кое е "правилното" тяло? Нима наистина все още смятаме, че щастието се измерва в размери?", обяснявайки, че спортува, защото това я прави "щастлива" и е нещо, към което изпитва "страст".

Родригес отбеляза, че онлайн дискусиите относно фигурата ѝ не спират: "Всяка година тялото ми отново се превръща в новина".

Звездата от документалната поредица "Аз съм Джорджина" обясни, че като майка на три момичета иска заедно с 41-годишния Роналдо да им предадат важни уроци относно представата за собственото тяло.

"Стойността на човек никога не може да зависи от външния вид или от мнението на непознати", написа тя. "Тази малка доза позитивна психология, която се опитвам да им давам всеки ден, помага и на мен самата да запазя трезвия си разсъдък в този свят, изпълнен с толкова много илюзии."

Подкрепа от любимия ѝ Роналдо

Родригес призна, че самата тя среща трудности с това, като разказа за разговор с футболиста, в който споделила, че се притеснява, "че сега ме наричат ​​дебела, тъй като животът ми е свързан с външния ми вид".

"Не живееш според имиджа си", отвърна той. „Живееш според това, което си. Една съвършена жена. Красива, със страхотно тяло, майка, добър човек, успяла и живееща с любов. Какво, по дяволите, друго искаш?"

"Понякога всички имаме нужда от някого, който да ни напомни кое е наистина важно", добави Родригес.

"Обичам извивките си. Обичам свободата да живея в тялото, което съм избрала. В тялото, което ме носи, което ми е позволило да прегръщам, да създавам живот, да падам и да се изправям отново", написа тя. "Тяло, заслужаващо уважение, любов и благодарност във всичките си превъплъщения."