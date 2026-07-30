Ромина Тасевска шокира с новата си прическа (СНИМКИ)

Ромина Тасевска определено е от жените, които не се притесняват често да сменят визията си. Новата ѝ прическа е поредното доказателство. Преди броени часове 37-годишната носителка на титлата "Мис България" 2010 и водеща на "Съдебен спор" сподели снимки в социалните мрежи, на които с гордост показва, че драстично е скъсила косата си.

"Някои промени не се нуждаят от обяснение", написа съпругата на футболиста Дарко Тасевски към долните кадри.

Разбираемо, снимките на Ромина събраха хиляди лайкове и коментари:

"Толкова красива жена може да си позволи тази смела визия."

"Брутално! Адмирации за смелостта, малко жени могат да си позволят такава прическа и да изглеждат добре!!❤️"

"Уверената жена няма нужда косата й да е дълга. Уникално! Браво."

"Страхотно, страхотно, страхотно! Индивидуалност, увереност и много стил!"

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