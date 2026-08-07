Рики Мартин с трогателен жест за 18-ия рожден ден на синовете си (СНИМКИ)

Певецът Рики Мартин отпразнува 18-ия рожден ден на своите синове близнаци Матео и Валентино със стара тяхна снимка, публикувана на стори в Instagram, съобщи Billboard.

54-годишният изпълнител, който посрещна двете момчета през 2008 чрез сурогатна майка, сподели кадър от детството им, придружен от текст, изразяващ обичта му към тях, и музикален фон - собствената му песен от 2011 г. "Lo Mejor de Mi Vida Eres Tú" ("Ти си най-доброто нещо в живота ми").

В по-ранно интервю за предаването Enrique Santos Show през 2014 г. изпълнителят разказа как е обяснил на близнаците си по достъпен начин обстоятелствата около раждането им чрез сурогатна майка. Между 2018 и 2019 г. Мартин стана баща и на още две деца - Лусия и Рен, родени с разлика от девет месеца, от връзката си с тогавашния си партньор Жуан Йосеф.

Още: Рики Мартин призна: Баща ми ме накара да разкрия, че съм гей

По-рано, по време на промоцията на сериала "American Crime Story", в който изпълнява ролята на Антонио Д'Амико, партньор на модния дизайнер Джани Версаче, Мартин сподели пред списание Out, че възприема семейството си като част от съвременното разнообразие от семейни модели.

Още: Близнаците на Рики Мартин направиха нещо неочаквано по време на негов концерт (ВИДЕО)

Източник: БГНЕС