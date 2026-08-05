Спорт:

Брадли Купър и Джиджи Хадид тайно са се оженили? (СНИМКИ)

05 август 2026, 11:39 часа 0 коментара
Снимка: Getty Images
Брадли Купър и Джиджи Хадид тайно са се оженили? (СНИМКИ)

Брадли Купър и Джиджи Хадид породиха спекулации, че тайно са сключили брак, след като наскоро бяха забелязани да носят халки на безименните си пръсти. 51-годишният актьор и 31-годишната моделка бяха заснети на разходка в Париж, като видимо изглеждаха много щастливи.

Вижте тази публикация в Instagram.

Публикация, споделена от Elite Daily (@elitedaily)

Припомняме, че двамата са заедно от октомври 2023. През март миналата година Джиджи за първи път коментира връзката им в интервю за сп. Vogue.

Една по-зряла любов

"Да стигнеш до момент, в който знаеш какво искаш и какво заслужаваш в една връзка, е от съществено значение. А след това да намериш човек, който също знае какво иска и какво заслужава, е нещо специално", сподели тогава красавицата.

И Купър, и Хадид вече са родители на дъщери. Неговата се казва Леа и е от връзката му с Ирина Шейк, а нейната - Кай, от певеца Зейн Малик. Преди време се заговори, че двамата са обсъждали, че биха искали да имат още деца. 

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Брадли Купър Джиджи Хадид
Весела Софева
Весела Софева Редактор
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес