Брадли Купър и Джиджи Хадид тайно са се оженили? (СНИМКИ)

Брадли Купър и Джиджи Хадид породиха спекулации, че тайно са сключили брак, след като наскоро бяха забелязани да носят халки на безименните си пръсти. 51-годишният актьор и 31-годишната моделка бяха заснети на разходка в Париж, като видимо изглеждаха много щастливи.

Припомняме, че двамата са заедно от октомври 2023. През март миналата година Джиджи за първи път коментира връзката им в интервю за сп. Vogue.

Една по-зряла любов

"Да стигнеш до момент, в който знаеш какво искаш и какво заслужаваш в една връзка, е от съществено значение. А след това да намериш човек, който също знае какво иска и какво заслужава, е нещо специално", сподели тогава красавицата.

И Купър, и Хадид вече са родители на дъщери. Неговата се казва Леа и е от връзката му с Ирина Шейк, а нейната - Кай, от певеца Зейн Малик. Преди време се заговори, че двамата са обсъждали, че биха искали да имат още деца.