Короната тежи: Първа драма между кралица Камила и Кейт Мидълтън

Това става ясно от скорошно разкритие на кралския биограф Том Бауър. Според него между Кейт Мидълтън и кралица Камила назрява напрежение. Бауър твърди, че Мидълтън, заедно със съпруга си принц Уилям, са изразили недоволството си от списъка с гости за коронацията на крал Чарлз III, което е довело до търкания между двете кралски особи.

По време на участие в предаването "Dan Wootton Tonight" Бауър разкри, че Мидълтън и принц Уилям са били недоволни, защото принцесата можела да покани само четирима от членовете на семейството си, докато Камила имала 20 гости. Бауър отбеляза още, че когато кралят и кралицата излезли от Уестминстърското абатство след коронацията, всички се поклонили почтително и направили реверанс към краля, но доста от тях се въздържали да направят същото за Камила, пише woman.bg. По-наблюдателните дори забелязали, че и самата Кейт не направила реверанс към кралица Камила.

Rumours are swirling of growing tensions within the Royal Family between Kate Middleton and Queen Camilla following King Charles’ Coronation, according to a royal biographer.https://t.co/CQMASBpgxm pic.twitter.com/8aLZfuuIDk