Кристина Верославова разкри, че е бременна, но е в болница (СНИМКИ)

Популярната българска актриса Кристина Верославова обяви, че е бременна в шестия месец, но в момента се намира в болница и се учи да не мисли в седмици и месеци, а ден за ден. Оказва се, че нейната така мечтана бременност е високорискова и това налага болнично наблюдение, вяра, че всичко ще бъде наред и битка със собствената психика. За всичко това Верославова сподели в социалните си мрежи, като освен откровенията, тя добави и няколко красиви снимки.

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Разказът на Кристина

"Представях си този пост по малко по-различен начин, но докато ние си правим планове животът си има свои. Бременни сме в 6ти месец с едно бая едричко и здраво момченце (прилича на баща си явно)", започва разказа си Кристина. "Представях си как споделям за това след феталната морфология като с Камен най-накрая си направим снимки, защото имаме точно една, но точно в този ден разбрахме че бременността ми е високорискова с риск от преждевременно раждане заради рязко скъсяване на шийка и веднага бях приета в болница, където съм и сега вече 12 дни".

Актрисата споделя, че вярва, че всичко ще е наред, но все пак се бори със страхове, с липсата на контрол и с промяна в психиката. "Залята съм от постове на бременни жени с най-яките, перфектни бременни моменти, които и аз си представях, че ще имам. Сега се уча да намирам специалното и красивото в моята "неперфектна" ситуация. Римайндър как всичко се променя за секунди, затова си ценете и най-простичките мигове и се снимайте повече!", завършва Кристина.

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